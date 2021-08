Az ingatlanárak még a globális világjárvány ellenére is világszerte tovább emelkednek, ahogyan ez már jó ideje tapasztalható. A kép azonban nem minden országban ugyanaz, mivel az ingatlanárak eltérő mértékben ingadoznak. A money.co.uk jelzáloghitel-szakértői ezért összesítették, hogyan változtak az átlagos ingatlanárak 2010-hez képest, hogy lássák, mely nemzeteknél haladja meg az ingatlanok ára a jövedelmekét.

A legkomolyabb drágulást Izraelben mérték, ahol 345,7 százalékos volt a növekedés a lakásvásárlásoknál. Az izraeli ingatlanárak mostanra átlagosan 6 920 font/négyzetméterre (2,82 millió forint/négyzetméterre) rúgnak, ami 2,19 millió forintos tízéves drágulást mutat. Az ország átlagbére azonban csak 17,5 százalékkal emelkedett ez idő alatt, ami 328,2 százalékos különbséget jelent.

Svájc meglehetősen jól ismert arról, hogy magasak a megélhetési költségek, és drága hely az élet és a munka, és ez az elmúlt tíz évben csak nőtt. Az alpesi ország már 10 éve is a legdrágább helyek közé tartozott, a négyzetméterenkénti költség 3 197 font (1,3 millió forint) volt. Ez a költség 165,5 százalékkal nőtt 2020-ra, 8 489 fontra (3,46 millió forintra) emelkedett, ami egy 50 négyzetméteres ingatlan esetében 424 427 fontnak (173,13 millió forintnak) felel meg.

A harmadik helyre Németország került fel, ahol 162 százalékos növekedés volt az ingatlanárakban, de a bérek 14,2 százalékkal emelkedtek csak. A negyedik az Egyesült Államok, itt a tavalyi év végén 153,3 százalékra rúgott a 10 éves drágulás.

Nincs nagyon lemaradva az amerikaitól a magyar ingatlanpiac sem: a money.co.uk értékelése szerint az átlagos ingatlanárak 137,8 százalékkal emelkedtek. Ennek egyik oka, hogy a válság miatt a hazai ingatlanárak 2010-ben a legalacsonyabbak közé tartoztak. Kiemelik azt is az elemzők, hogy Magyarországon az infláció is az egyik legnagyobb mértékben nőtt, 2010 és 2020 között évente átlagosan 2,56 százalékkal emelkedett. Magyarországon az elmúlt időszakban a járványos helyzet dacára is folytatódott a drágulás.

A hatodik legnagyobb drágulást Szlovákiában mérték, itt 111,8 százalékos volt az árnövekedés.