Lakáspiac: időzített bombákra figyelmeztet egy alkuszcég

Hiába emelkednek drasztikusan az ingatlanárak, a biztosításban továbbra is jóval alacsonyabb érték szerepel, így viszont nem kaphat a tulajdonos annyi kártérítést, amennyiből újjáépíthetné az esetleg elpusztult otthonát. Az ingatlanok aktuális újjáépítési költségét még a viszonylag friss szerződések nagy része sem tartalmazza, és ez a mostani időjárási viszonyok között időzített bomba lehet – állapította meg a CLB biztosítási alkuszcég.

Egy év alatt a duplájára nőtt a luxuslakások négyzetméterenkénti piaci értéke, azonban a lakásbiztosítások nem követik ezeket a változásokat, vagyis a tulajdonosok nem igazítják a forgalmi értékhez a szerződésükben is az újjáépítési költséget.

Ez pedig óriási csalódást jelenthet kártérítés esetén, főleg, ha a biztosított ingatlan teljesen lakhatatlanná válik például egy pusztító vihar után. Németh Péter, a CLB kommunikációs igazgatójának és munkatársainak tapasztalata szerint legtöbbször a kártérítésnél derül ki, hogy a már az alig néhány évvel ezelőtt kötött biztosítások is elavultak lehetnek.

Arra az ingatlanra ugyanis, amelynek az újjáépítési értékét 4-5 évvel ezelőtt - vagy annál is régebben - például 30 millió forintban jelölte meg a szerződésben a tulajdonosa, akkor sem kaphat több kártérítést, ha most már csak a duplájáért, 50-60 millióért lehet újjáépíteni. A kártérítésnek mindig a szerződésben foglalt értékösszeg az alapja - jegyzi meg a szakértő, aki szerint akár azt is ki lehet jelenteni, hogy a lakásbiztosítások nagy része elavult, s időzített bombaként ketyeg a tulajdonosoknál.

A szakember úgy véli, a lakásbiztosítások "aktualizálásával" nem érdemes várni. Az, aki azt akarja, hogy a kártérítés fedezze a megrongálódott ingatlan helyreállítási költségét, jobb, ha megnézi a szerződését, s elgondolkodik, vajon most is ugyanarra az értékre kötné-e, mint évekkel ezelőtt. Németh szerinta károsultak gyakran panaszkodnak, hogy keveset fizetett a biztosító, csak éppen annak nem néznek utána, hogy milyen értéken szerepel az ingatlana a szerződésben. A biztosítók ugyanis csak annak megfelelő kártérítést adhatnak.