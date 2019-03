Lakást ad el? Mutatjuk, mire számíthat

Történelmi csúcson a kereslet, a tranzakciószámban pedig az elmúlt évek legmagasabb februári adatait becsülte a Duna House (DH) az ingatlanpiacon. Budán az adásvételek közel 50 százaléka 750 ezer forint feletti négyzetméteráron köttetett - olvasható a DH legújabb elemzésében.

Februárban az ilyenkor szokásosnál jóval magasabb volt a DH keresletindexe. A közel 100 pontos érték sokéves átlagban is kifejezetten magasnak számít, tavaly például egyetlenegy hónapban sem volt ilyen fokozott az érdeklődés, ami most a szokásos év eleji felfutás mellett a kormányzati intézkedéseknek is köszönhető. A már megvalósult tranzakciók is erős februárról tanúskodnak, a DH számai alapján 2500-zal több ingatlant értékesítettek, mint az év első hónapjában - írja elemzésében a DH.

A tranzakciós adatok alapján a budai kerületekben 558 ezer forint volt a panelek átlagára, a használt téglalakásoké pedig 735 ezer forintra nőtt. Az ügyletek 70 százalékában 40 millió forint feletti, 40-80 négyzetméter alapterületű ingatlanok cseréltek gazdát.

Buda az árak mellett a népszerűségi listán is előbbre került. A kerületek rangsorában hosszú hónapok óta második helyen szereplő Zugló hátrébb szorult, és helyét a II. kerület vette át. A lista élén nem történt változás, Angyalföld továbbra is a legkedveltebb a fővárosi kerület.

Átlagosan továbbra is 2-4 hónap kell az értékesítéshez, ami a tavaly februári értékhez képest a legtöbb országrészben egyértelmű csökkenést jelent. A belvárosi téglaépítésű lakások eladása azonban kissé lelassult, a rendkívül magas árak jobban elgondolkoztatják a vevőket, mint korábban.