Meglepő, hogy milyen szempontok szerint választanak lakást a magyarok

Ha lassan is, de változnak az új vagy újszerű lakást vásárlók döntéseit befolyásoló preferenciák a következő otthon kiválasztásakor. A legfőbb hatást továbbra is a vételár gyakorolja, ami érthető is a folyamatosan emelkedő négyzetméterárak ismeretében. Egyre többet számítanak viszont a praktikus elvárások, többek közt a lakás elrendezése, a megfelelő közlekedési lehetőségek és elérhető boltok, intézmények mellett már arra is kíváncsiak a lakóparki lakást keresők, hogy ahol lakni fognak, mennyire elégíti ki a szociális kapcsolatok iránti igényeiket, illetve hozza hozzájuk közelebb a zöldebb környezetet.