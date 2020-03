Lengyelországban terjeszkedik a Wing

Újabb 10,4 százalékos tulajdonrész vásárlásával 66 százalékra nőtt a Wing tulajdonrésze a lengyel Echo Investmentben – közölte a Wing Zrt. hétfőn az MTI-vel.

A legnagyobb lengyel ingatlanfejlesztő vállalat részvényeinek vásárlója a Wing tulajdonában álló Lisala volt. Az ajánlattételt február 3-án hirdették meg 4,65 zloty részvényenkénti áron.

A Wing Zrt. elnök-vezérigazgatója a közlemény szerint továbbra is számít az Echo Investment jó eredményeire. Noah Steinberg abban is bízik, hogy a magyar ingatlanpiacon egyedülálló szaktudással rendelkező Wing a térségben is megkerülhetetlen ingatlanfejlesztő céggé válhat - írták.

1999-es alapítása óta a Wing 1 millió négyzetméternyi ingatlant fejlesztett Magyarországon. Lengyelország mellett Bulgáriában is szerzett érdekeltségeket, Szófiában két irodaház van a magyar cég a tulajdonában.