Leomlott a támfal a budai vár alatt - ennyire súlyos a helyzet

Szabálytalan és engedély nélküli kivitelezési munka vezetett a budai Logodi utcában történt hétfői támfalomláshoz - erről számolt be kedden a helyszínen a kerület polgármestere. Az Indexnek nyilatkozó kivitelező nem így tudja.

Szabó Zsuzsanna , 2019. szeptember 17. kedd, 15:39 Fotó: MTI Fotó / Balogh Zoltán

Szeptember 10-én este 8 órakor egy többtonnás lánctalpas kotrógéppel és egy 20 tonnás markológéppel vonult fel a kivitelező cég a Logodi utca 56-58. szám alatti, magántulajdonban lévő építési telekhez, hogy elvégezze a régészeti előkészítő munkákat, írta az Indexnek egy környéken lakó olvasó.

Az Index szerint a lakók előre rettegtek, hogy baj lesz, és hétfőn le is omlott a támfal, ami a kivitelező szerint csak a kerítés egy darabja. A hírportál szerint a környéken lakó idősek még emlékeznek, hogy évtizedekkel ezelőtt állt egy ház a telek helyén, ami a rossz talajviszonyok miatt megcsúszott, és le kellett bontani. Most ennek a háznak az alapjai alá ásnak a munkagépekkel.

Az Index egy másik olvasója úgy tudja, hogy a kivitelezőnek arra volt engedélye, hogy 30 cm mélyre ásson, amiből körülbelül 4-5 méter lett. A hatóság ugyan múlt pénteken leállíttatta a munkát, de hétfőn kora reggel ugyanúgy folytatták, a délután kiérkezett köztereseknek érvényes engedélyt nem tudtak felmutatni. A munkálatok során nem volt kint folyamatosan se építésvezető, se statikus, egy az utóbbi szakmához tartozó szakember a támfal leomlása előtt teljes mértékben bemondásra ítélte biztonságosnak a terepet. Hétfőn viszont leomlott a fal. A környékbeli lakók a helyzet romlásától tartanak, illetve attól, hogy a föld a most következő csapadékosabb időjárással kimosódik és beszakad az úttest.

Nem is a támfal omlott le

A történtek miatt Csárdi Antal, a terület országgyűlési képviselője és V. Naszály Márta párbeszédes polgármesterjelölt feljelentést tesz, véleményük szerint a kivitelezés kimeríti a veszélyeztetés gyanúját. Csárdi szerint a telek eladására egy előszerződés van érvényben, ami akkor lép életbe, amikor a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) befejezte a területen az építkezés előtti kötelező régészeti ásatást - írja az Index.

Láng Orsolya, a BTM főigazgató-helyettese az Indexnek azt mondta, hogy a telken védett régészeti lelőhely, valószínűleg török temető található. Szerződésük van a terület feltárására, de a BTM főigazgató-helyettese azt is hangsúlyozta, hogy addig nem kezdik el az ásatást, amíg a támfal nincs megerősítve, és a beruházó nem biztosította a biztonságos körülményeket hozzá.

A kivitelező földmunkát végző cég vezetője, Vágott Sándor az Indexnek azt mondta, hogy nem a támfal omlott le, csak az azon álló kerítés egy része. Állítása szerint a cégnek minden szükséges engedélye megvan a munkához, az ásatás pedig tavasszal kezdődhet.

Nincs is engedély?

Ehhez képest az MTI tudósítása szerint a kedden a helyszínre látogató polgármester, Nagy Gábor Tamás azt mondta, hogy szabálytalan és engedély nélküli kivitelezési munka vezetett a budai Logodi utcában történt hétfői támfalomláshoz. Az I. kerület polgármestere továbbá azt is elárulta, hogy a telek magántulajdonban lévő építési telek, de építési engedélyt mostanáig nem kértek az önkormányzattól, így azt sem tudják, mit és milyen célból szeretnének építeni.

A Logodi utca régészeti szempontból kiemelt lelőhelyként van nyilvántartva. Az előzetes régészeti feltáráshoz kapott ugyan hozzájárulást a kivitelező, de ilyen fajta földkitermelésre viszont egyáltalán nem volt engedélyük - szögezte le a polgármester, aki azt is elmondta: a szükséges közterületfoglalási engedélyüket múlt pénteken el is utasította a budavári önkormányzat, épp azért, mert a munkálat szükséges szakmai, statikai dokumentációját nem adták be.

Nagy Gábor Tamás azt is hangsúlyozta, hogy a terület egy lejtős, veszélyes terület, ezért fokozott biztonsági előírásokat kell betartani. A polgármester elmondta: az a fajta munka, ami nélkülözi a szakmai és statikai felmérést, nem folytatható, de nem teljes leállításról intézkednek, mivel így sem maradhat a telek. Valamilyen gyors, szakszerű megtámasztásra van szükség.

A délután folyamán a közműszolgáltatók szakemberei és a katasztrófavédelem is megtekinti a helyszínt. Az utca adott szakaszán vélhetően súly- és sebességkorlátozást vezetnek majd be - közölte Nagy Gábor Tamás.

Csány Éva, az I. kerület főépítésze azt mondta: talajmechanikai, statikai vizsgálatot rendeltek meg a területen. Egy ilyen esetben több műszaki megoldás lehetséges. Azon dolgoznak, hogy minél előbb, különösen télre, stabil legyen a környék megtámasztása. Azt is megjegyezte, hogy ideális esetben még a földkivétel előtt cölöpökkel leverve kellett volna fallal megtámasztani a falat.