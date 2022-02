„Londonban és a környékén sok magyar honfitársunk él, ott dolgoznak vagy ott tanulnak. (...) Eddig nem volt igazán méltó otthona a magyar kultúrának, a magyar közösségnek, a magyar identitás megőrzésének, most viszont egy Londoni Magyar Ház kezdi meg majd működését” – jelentette be a Facebookon Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy a kormány megvásárolt egy ikonikus épületet.

London egyik főterétől, a Trafalgar square-től nem messze, egy hétemeletes ingatlan vásároltak meg. Szijjártó szerint így az ezeréves történelmét és kultúrájátá méltó helyen mutathatja be a magyarság Londonban. Az ígéretek szerint most felújítás következik, aztán néhány hónap múlva már a magyarok használhatják is az épületet.

Szijjártó szerint „az új Magyar Ház egy új találkozási pont lesz az Angliában élő magyarok számára”, mert „van benne színházterem, lesz benne kávézó, kiállításokat, előadásokat fogunk rendezni”.

A külügyminiszter nem ismertette a vételárat a videójában, de vélhetően több milliárd forintos tételről van szó. Az elmúlt években nem ez a külügy egyetlen ingatlanvásárlása: a kormány 2017. decemberében döntött arról, hogy megvásárolja Magyarország Pekingi Nagykövetségének helyet adó - Chaoyang kerület, Dongzhimenwai Dajie 10. szám alatti - ingatlant, legfeljebb 5,3 milliárd forintért. Hasonló összegben Varsóban újítottak fel egy épületet, valamint Iránban vásároltak be.