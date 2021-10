Egy új kutatás szerint Magyarország a 3. helyen áll a világon az üres lakások arányát tekintve. Miközben itthon súlyos lakhatási válság van: ha csak a hivatalos adatokban szereplő hajléktalanok számát vizsgáljuk, akkor is 10 068 ember keres magának otthont, de ha mellévesszük a saját ingatlan nélkül élő fiatalokat, családokat, akkor a helyzet még rosszabbnak tűnik. Magyarországon a bérlők mintegy 46 százaléka rendelkezésre álló jövedelmének több mint 40 százalékát elviszik a lakhatási költségek. A hazai piaci szereplőket a most formálódó állami programot megelőzően nem ösztönözték arra, hogy alacsonyabb bérleti díjú, megfizethető lakóingatlanokat építsenek.

A money.co.uk jelzáloghitel-szakértői az OECD adatait elemezve jutottak arra, hogy a lakhatási válság fő kiváltója nem az ingatlanok hiánya lehet: még a fejlett világ legtöbb országában is 5-10 százalék között van a kihasználatlan lakóingatlanok aránya. Magyarország ebből a szempontból kirívó helyet tölt be: 12,3 százalékban nem állandóan lakottak az ingatlanok. A statisztika ebből a szempontból kicsit megtévesztő, mivel az AirBnB-re kiadott lakások és házak is szerepelnek benne, valamint a KSH adataival összevetve a nyaralókat sem vonták le a kutatók, de az arány így is 8-9 százalék körül maradna.

A világon a legtöbb - statisztikai szempontból - üres lakás Japában van: az összes 62,4 millió lakóingatlan 13,6 százaléka, vagyis 8,46 millió lakás üres. Az országban a népesség elöregedése és a születések számának csökkenése azt jelenti, hogy a populáció is zsugorodik, vele pedig sorra maradnak üresen az ingatlanok. Jelenleg kevesebb mint nyolc és fél millió ingatlan áll üresen. Az ország sok üres ingatlanának másik lehetséges oka a második lakásra kivetett adó, amely a magas díjak miatt visszatartja az embereket attól, hogy rokonok ingatlanát örököljék.

A világon a második legtöbb üres lakáscélra hasznosítható hely Cipruson van, ahol ugyan csak 455 410 darab ilyen van, de abból 56 851 üresen áll, ami pont az állomány egynyolcadát, 12,5 százalékát teszi ki. Itt az torzítja az adatokat, hogy sok a "szellemvárosban", Varoshában található, ami Famagusta városának egy olyan területén, amely korábban a turisták egyik fő célpontja volt, de azóta teljesen elhagyatottá vált, miután az országot 1974-ben megszállta a török hadsereg. A határmesgyén lévő övezetben az ingatlanok még látszanak a statisztikában, de a valósában ezek lakhatatlanok.

Magyarország esetében viszont ilyen körülmények nincsenek: az összes 4,46 millió otthonból 550 113 darab üres a kutatók szerint, ami 12,3 százalékot jelent. Japánhoz hasonlóan Magyarországon is elöregedő és csökkenő a népesség, viszont a dinamika más: sokan költöznek a kisebb vidéki városokból a nagyvárosokba, például Budapestre. Az ország legtöbb üres ingatlana kisebb településeken található.