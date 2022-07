A főváros egyetlen felhőkarcolója 95 százalékos készültségnél tart, ezt a megrendelő után Mol Campusnak nevezik, és az építése hamarosan befejeződik – derül ki a kivitelező Market Építő Zrt. a LinkedIn-oldalán közzétett bejegyzésből.

Júniusban és júliusban befejezték az út- és kertépítést, már csak a hibákat javítják. Kicserélték az íves üvegeket is, ezzel pedig végéhez érkezett a homlokzat kivitelezése. A tetőteraszokon és a tetőkerteken már csak finomítási munkák folynak, a csigalépcső lemezburkolatait éppen most helyezik el. A lenti szinteken éttermek, kávézók és egy szépségszalon is helyet kap.

A toronyban 105 darab vizesblokkot készítettek el, ezeket már csak tökéletesítik, és a bútorozási munkák is 95 százalékos készültségben vannak, az árnyékolók beépítése pedig már 97 százalékos.

A gyenge- és erősáramú üzempróbák is folyamatosak, a lifteknek pedig már csak a belső dizájnelemeit kell berakni. A Market azt írta, a 143 méteres, 28 emeletes épület nagyobbik felében már nagy erőkkel zajlanak a hibajavítási munkák.