Még az is lehet, gyalogos híd lesz a Lánchíd

A főpolgármesteri hivatal több forgatókönyvön is dolgozik a Lánchíd felújítása kapcsán. A főváros vizsgálja annak lehetőségét, hogy minél kevésbé vonják be a kormányt a híd felújításába - mondta Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes az ATV Híradónak.

Januárban vezettek be súlykorlátozást a Lánchídon és tiltották ki róla a turistabuszokat és teherautókat. A főpolgármesteri hivatal most úgy döntött: elhalasztják a Lánchíd felújítását, mert a kormányzati elvonások, a járvány elleni védekezés költségei miatt nincs elegendő forrás rá. (A főpolgármester korábban úgy nyilatkozott, a fővárosi önkormányzat idén legalább 80 milliárdot bukik a válság miatt, csak a tömegközlekedés napi több százmillió veszteséget termel, ezért mintegy 60 milliárd forintra nem lehet kötelezettséget vállalni, azaz ennyivel kell visszavágni a kiadásokat.)

"Jelen pillanatban az egész projektet áttekintjük, és megnézzük, hogy hogyan tudjuk úgy kialakítani, hogy a legkisebb bevonását tudjuk megtenni a kormánynak. Jelen pillanatban a Budapest Közút minden nap megnézi a Lánchíd állapotát, és hetente készülnek jelentések. Kisebb javító munkálatokat most is végzünk, hogy fenntartsuk a Lánchíd jelenlegi funkcióját" - nyilatkozta Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes az ATV Híradónak.

A főpolgármesteri hivatal több forgatókönyvön is dolgozik a Lánchíd felújítása kapcsán. Az egyik szerint a híddal együtt a Váralagutat is lezárják és felújítják. De az is előfordulhat, hogy csak gyalogos forgalom lesz a Lánchídon.

Fürjes: állunk rendelkezésre

"A főpolgármester 2019 végén rendelte el mérnöki szakvélemény készítését a Lánchíd állapotáról. A jelentés megállapította, hogy a felújítás hat hónapon túl, azaz június 10-én túl már nem halasztható" - mondta Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár viszont a híradónak, hozzátéve: bármikor készek tárgyalni a Lánchíd felújításáról, a kormány segíti a beruházást.

"Állunk rendelkezésre. A Vitézy Dávid vezette Budapest Fejlesztési Központ szívesen részt vesz egy közbeszerzés megszervezésében, ha ezzel lennének gondjai a fővárosnak. A kormány állja a szavát, és az általunk biztosított 6 milliárd forintot oda adjuk a fővárosnak, ha megkezdődnek a munkák. A budapestiek biztonságán nem lehet spórolni" - mondta Fürjes.

Ez az összeg ugyanakkor a főváros szerint csak töredéke a szükségesnek. Karácsony Gergely főpolgármester korábban úgy nyilatkozott: 26 milliárd forint kellene, ha csak a Lánchidat újítják fel és az alagutat nem, de akkor is szükség lenne plusz négy milliárd forintra a kormánytól - olvasható az atv.hu-n