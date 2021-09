A lengyel kormány bejelentette, hogy megkezdik az előkészületeket a Varsótól távolabb tervezett óriási repülőtér megépítésére – írta a Notes from Poland. A médiában is csak megarepülőtérként emlegetett létesítményhez, amelynek építését 2023-ban akarják elkezdni és központi létesítményeket már 2027-ben át is adnák, vasúti csomópont is tartozni fog.

A méretekre jellemző, hogy a szomszédos Lódz városa alatt építenének vasúti alagutat a légikikötőbe érkező emberek elszállításához, illetve összesen több ezer kilométernyi vasúti pályát akarnak felújítani a fejlesztés részeként. A kormány spanyol beruházóval tárgyal egy gyorsvasút építéséről. A vasúti fejlesztéseknek csak 2034-re érnének a végére.

Magát a repülőteret egyes becslések szerint évente 45 millió utazó érinthetné, ami a londoni Gatwick repülőtérrel emelné egy szintre az új lengyel létesítményt, de a cél az évi 100 milliós forgalom, amivel már Peking szintjére álmodnák az új lengyel légikikötőt. A költségeket 10 milliárd zlotyra (760 milliárd forint, másfél budapesti 4-es metró költsége) becslik, nem véletlen, hogy az ellenzék felesleges és túl kockázatos rongyrázásnak tartja a projektet.