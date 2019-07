Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megdöbbentő adat: 29 tragikus baleset történt tavaly építkezéseken

Az építőipari cégek és dolgozók munkavédelmi tudatosságának fokozása érdekében két éves, országos tájékoztató kampányt indít a Pénzügyminisztérium (PM) az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével (ÉVOSZ) közösen – jelentette be a Bodó Sándor, a PM foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára az MTI híre szerint.

Folyamatosan nő a magyar gazdaság teljesítménye, amelynek az építőipar az egyik húzóágazata. Ezt támasztja alá, hogy 2019 első negyedévében több mint 320 ezren dolgoztak ebben a szektorban, ami körülbelül 60 ezres növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest - közölte Bodó Sándor, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy tavaly 915 munkabaleset történt az építőiparban, ebből 22 halálos kimenetelű volt, 7 pedig súlyos csonkolással végződött.

Az államtitkár szerint az építőipar gazdasági súlya, valamint a szektorban bekövetkezett munkabalesetek miatt döntöttek a "Fókuszban az építőipar - első a munkavégzés biztonsága" című, 2020 végéig tartó kampány elindítása mellett. Első lépésként a PM eljuttatja az építőipari cégek, illetve az ágazatban dolgozók képviselőihez a minisztérium munkavédelmi főosztálya által az építőipar munkavédelmi feladatairól, a munkabalesetek megelőzése érdekében készített kiadványát.

A munkavédelem ügye az ÉVOSZ számára is fontos. Éppen ezért a szakszövetség az építőiparban bekövetkezett munkabalesetek számának csökkentése érdekében már korábban is indított tájékoztató kampányokat - közölte Szalados László, az ÉVOSZ elnökségi tagja. Az építőipari cégstruktúra annyira elaprózódott, hogy számos építkezésen nem megfelelő a munkavédelem színvonala, a kialakult helyzetet pedig tovább árnyalják az ágazattal szemben támasztott mennyiségi és határidős igények is. A munkavédelmi szabályok betartása az ágazat minden szereplőjének kötelessége - tette hozzá Szalados László.

A kiadványban egyebek mellett felsorolták az építőipari munkavégzés legfontosabb veszélyforrásait; a munkaárok, munkagödör beomlása, a leesés, az instabil szerkezetek eldőlése, a magasból lezuhanó tárgyak jelentette veszélyforrás, valamint az áramütés - írta az MTI. Míg 2019-ben a kampányban elsősorban a tájékoztatásra helyezik a hangsúlyt, 2020-ban azonban már a munkavédelmi ellenőrzések kerülnek előtérbe - mondta az államtitkár.