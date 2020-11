Meghökkentő, de igaz: 50 milliós ingatlanunk lehet az állami támogatásokkal, szinte önerő nélkül

Önerő nélkül, pusztán elég magas rendszeres jövedelemmel lehet 50 millió forintos otthonunk, ha 2021-től három gyermeket vállalunk.

Széleskörű otthonteremtési programot hirdetett ki a magyar kormány az utóbbi hetekben. A 2021-től elérhető elemekkel több millió forintot spórolhatunk, nem csak akkor, ha gyermeket nevelünk.

A program az alábbi elemekből áll:

Gyermekneveléstől függetlenül kedvezményes 5 százalékos lakásáfa újlakás vásárlására (27 százalék helyett).

Aki csokkal vásárol új lakást, az még ezt az 5 százalék áfát is visszaigényelheti.

A csokosok illetékmentességet kapnak.

A csok-támogatás teljes összege, tehát akár 10 millió forint is felhasználható tetőtér beépítésére három gyermek vállalása esetén.

A gyermeket nevelők - csoktól függetlenül - lakásfelújítását az állam 50 százalékban, de maximum 3 millió forintig támogatja.



Továbbá az is kiderült, hogy maximalizálják a lakásvásárlás során felmerülő közjegyzői díjat.

Mennyit spórolhatunk?

Ezek a kedvezmények kétségtelenül vonzóak, de mind a lakásfelújításhoz, mind pedig a lakásvásárláshoz saját forrásra szükség van, hogy igénybe vehessük a támogatásokat.

Az áfacsökkentéssel egy bruttó 50 millió forintos újépítésű ingatlannal számolva 8 661 417 forintot spórolhatunk a csökkentett áfán. Ha csokkal vesszük a lakást, még kedvezőbb a helyzet, hiszen az 5 százalék áfát is visszaigényelhetjük, ami további 1 968 504 forint. Fokozza a megtakarítást a csokosok számára az illetékmentesség is: ez lakásvásárlásnál a bruttó vételár 4 százaléka, azaz a fenti ingatlan esetében 1 563 543 forint, így a teljes megtakarítás 12 283 464 forint lesz - állapította meg Veres Patrik, a Bank360.hu szakértője.

Még az önerő sem akadály

Új lakás vásárlásakor jelentős önerőre lehet szükség, de ahogy látni fogjuk, mára annyi kedvezményt kaphatnak a családalapítás előtt állok, hogy szinte minimális saját résszel vehetik meg a fent említett ingatlant.

A Bank360.hu most a legideálisabb esettel számolt: egy olyan házaspárral, ahol már úton van az első gyermek (a magzat túl van a 12. héten) és a jövőben még további két, tehát összesen három gyermeket terveznek vállalni.

Mivel az illeték nem vételár része és az 5 százalékos lakásáfa visszatérítése is csak a vásárlás után történik, az áfacsökkentés utáni árat, 41 338 583 forintot kell fedezni külső finanszírozással.

Mennyi önerőt kellene összegyűjteni, hogy hitelt kaphassunk?



A bankok jellemzően csak az ingatlan forgalmi értékének 70 százalékáig finanszírozhatnak, a fennmaradó részt nekünk kell állni. Az önerő tehát a példa alapján 12 401 575 forint, míg a szükséges hitel 28 937 008 forint.

Mivel három gyermeket vállaló házaspárról van szó, mindenképpen érdemes élniük a 10 millió forintos vissza nem térítendő csok-támogatással. Ráadásul ezzel az önerő jelentős része letudható, hiszen egy 2019-es jegybanki állásfoglalás szerint a csok-támogatás teljes összege beszámítható önerőként. A csok pontos feltételeiről itt olvashat.

A csok-támogatás mellé van lehetőségük igényelni kedvezményes csok-hitelt, legfeljebb 15 millió forintot. A konstrukció kamata állami kamattámogatás miatt nem haladja meg a 3 százalékot, így a piac legkedvezőbb jelzáloghiteléről beszélhetünk. A Bank360.hu számítása szerint 25 éves futamidővel 71 132 forint a törlesztőrészlet havonta.

Azaz a csok-támogatás és a csok-hitel felhasználásával már csak 2 401 575 forint önerőt kell előteremteni és 13 937 008 forint hitelre van szükség.



Ha jön baba, kihagyhatatlan a babaváró hitel

Ahogy a példában jeleztük, a házaspárnak éppen úton van az első gyermekük és túl vannak a 12. héten. Ha az egyéb feltételeknek is megfelelnek, mindenképpen érdemes igényelni a babaváró hitelt is, ami 10 millió forint szabad felhasználású kölcsönt jelent, amely 75 százalékig szintén beszámítható önerőnek.

Ráadásul a várandósság azon szakaszában van a feleség, hogy azonnal szüneteltetni is lehet a törlesztést 3 évre, azaz nincs törlesztőrészlet sem. Egy gyermek születése esetén a hitel kamatmentes lesz, két gyermeknél az állam elengedi a fennálló tőketartozás 30 százalékát, a harmadiknál a teljes fennálló tartozást.

Ha sikeresen igényelte a család a 10 millió forintos babaváró hitelt, azzal kipótolhatják az önerő fennmaradó részét, és hitelből is már csak 6 338 583 forintra lesz szükségük.

Fontos a jövedelem nagysága

Ehhez veszi fel a piaci hitelt a házaspár (de ne aggódjunk, maradt még egy néhány milliós meglepetés az állami tarsolyban): a Bank360.hu Lakáshitel Kalkulátora szerint 20 éves futamidővel és a háztartás munkabérből származó, összevontan nettó 380 000 forint jövedelmének érkeztetésével 4,02 százalékos THM-mel ellátott, 10 éves kamatperiódusú Minősített Fogyasztóbarát Lakáskölcsönt is vehetünk fel, amelynek törlesztőrészlete 10 évig fixen 38 530 forint.

A jövedelem terhelhetőségére még ebben az ideális helyzetben is oda kell figyelni: a havi nettó bevételünk nagysága ugyanis meghatározza, hogy mekkora lehet legfeljebb a havi törlesztőrészleteink összege. A csok-hitel törlesztőrészlete a Bank360.hu kalkulációja szerint 71 132 forint. A babaváró hitelé nulla forint, a lakáshitelé pedig 23 799 forint. A kölcsönök havi terhe együttesen 94 931 forint.

A jelenlegi jövedelemarányos törlesztési mutatók szerint a fenti két hitel esetében - a csok-hitel végig fix kamatozású, a piaci 10 éves kamatperiódusú - a jövedelem 50 százalékig terhelhető, azaz 190 000 forintos havi törlesztőrészletig vehetne fel hitelt a házaspár. Ennél jóval alacsonyabb terhet ró rájuk a két kölcsön, így az egyéb feltételek teljesítése esetén a jövedelem sem lesz akadály a hitelfelvételnél.

Így tehát a kedvezményes áfával, a csok-támogatással, a csok-hitellel, a babaváró hitellel és némi piaci kölcsönnel a pár megvásárolhatott egy 50 millió forintos ingatlant. Cserébe a havi terhük kevesebb mint 100 000 forint ebben az ideális példában.

És itt még vége sincs: további milliókat nyerünk

Ha az 5 százalék áfát is visszaigénylik csokosként, és azt is visszaforgatják a hitelekbe, 1 százalékos előtörlesztési díjjal számolva a piaci hitelből is lefaraghatnak csaknem kétmillió forintot. Az előtörlesztés után 4 389 764 forint maradna a fennálló tartozás.

De itt még nincs vége: az állam ugyanis a második gyermek születése esetén átvállal 1 millió forintot, a harmadiknál további 4 millió forintot, majd egy-egy milliót minden további gyermek születésével a fennálló jelzáloghitel-tartozásból.

Három gyermeknél tehát ez újabb 5 millió forintos előny, azaz a piaci hitelt teljesen kinullázhatjuk, a csok-hitelt pedig több mint fél millió forinttal apaszthatjuk tovább, így a törlesztőrészlet már csak havonta 68 761 forint lesz.