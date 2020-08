Meghökkentő párosítás - az állam szabadulna emblematikus épületeitől

Földhivatali adatok szerint a Szentháromság tér 7. alatti ingatlannak 1997-től volt a Mazsök a tulajdonosa, az évben hozta létre az akkori magyar kormány a közalapítványt a Párizsi békeszerződésben vállalt nemzetközi jogi kötelezettségének teljesítésére, a zsidó közösségek kárpótlására és javára, a vallási, kulturális, oktatási rendszerük újjászervezése érdekében, szociális helyzetük javítására. A közalapítvány feladatának finanszírozásához vagyont is kapott az államtól, az alapításkor átvett hét ingatlan között ott volt a Szentháromság téri ingatlan is.



A Mazsök idén is folytatja ingatlanainak eladását , a honlapja szerint tavasszal három, frekventált helyen lévő, az V. kerület Tüköry utcai irodaházat, ami a közalapítvány székhelye is, egy VI. kerület Bajza utcai ingatlan közel fele tulajdonrészét, és egy XII. kerületi, Budakeszi úti villaépületet is eladásra hirdetett. (A Mazsök jelenlegi kuratóriumának elnöke Szabó György, aki 2006-2010-ben Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselő volt a XIII. kerületben, és a kormány által javasolt egyik tag a közalapítvány 17 tagú kuratóriumában. A másik, alapítót képviselő személy Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, de a vezetőség tagja zsidó vallási szervezetek delegáltjaként mások mellett Köves Slomó, Heisler András és Horovitz Tamás is .)