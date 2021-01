Mégis igényt tart az egyik eladásra ítélt üdülőjére az állam

Szerdán váratlanul törölte öt üdülőingatlanból álló árverését az MNV, a licit lezárása előtt 5 órával. A vagyonkezelő most közölte, hogy miért fújták le a milliárdos aukciót.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) 2020. december 18-án hirdette meg eladásra az öt üdülőből álló ingatlancsomagját az Elektronikus Aukciós Rendszeren, 3,62 milliárd forint kikiáltási áron. A négy balatoni - három vízparti - egykori üdülőt, valamint egy Római-part közeli, Nánási úti, leromlott állagú ingatlant csak együtt lehetett megvásárolni.

Az érdeklődőknek december 30-ig be kellett fizetni az árverési biztosítékot (905 millió forintot), majd a licit is elindult 2021. január 4-én, ami január 6-án, 21 órakor zárult volna le, ha a határidő lejárta előtt öt órával nem törli az MNV az árverést.

Megtartják az egyik üdülőt

"Az üdülő ingatlancsomag részét képező egyik ingatlan kapcsán időközben - központi költségvetési szerv állami feladatellátását elősegítő - elhelyezési igény merült fel, amely szükségessé tette a teljes csomagra vonatkozó árverés törlését" - válaszolta lapunk megkeresésére az MNV, de azt nem közölte, hogy ez melyik üdülőre vonatkozik.

Az ingatlancsomag legértékesebb eleme - 2,09 milliárd forint minimumáron - az 1,7 hektáros, saját kikötővel is rendelkező siófoki Erzsébet szálloda (a korábbi neve Hotel Aranypart) volt, amelyet évekkel ezelőtt a családosok, fogyatékkal élők kedvezményes üdültetését végző nemzeti üdülési alapítvány Erzsébet-programjában is használtak. E nagy kapacitású, és 2012-ben részleges belső felújításon átesett szállodát azonban már 2019-ben el akarta adni az MNV.



balcsiszallas.hu

Tóparti üdülő, Balatonlelle, Köztársaság utca 18.balcsiszallas.hu

Az ingatlancsomagban meghirdettek két balatonlellei, vízparti üdülőt is, amelyek közül a Tóparti üdülőt (ami korábban a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat üdülője volt) ifjúsági táborhelyként is hasznosították és foglalható volt az Erzsébet-programban is.

Eladásra kínálták a balatonakali Vakáció táborhelyet is, ami nem vízparti ingatlan, hanem a Balatontól 1,3 kilométerre található fa- és téglaházas diáktábor, amit a - több önkormányzat által alapított - kiskunhalasi Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. üzemeltetett, és - az árverési hirdetmény szerint - a 2012-ben kötött egyéves bérleti szerződésének lejárta után jogcím nélküli használóként birtokolja az ingatlant. Az ingatlanokról bővebben itt olvashat.

A törölt árverés ingatlanai Cím Terület (nm) Ingatlan Kikiáltási ár (bruttó, M Ft) 8600 Siófok, Beszédes József sétány 82. 17 097 Erzsébet szálloda* 2090 8243 Balatonakali, Fenyvesalja u. 3. 8848 Vakáció diáktábor 193 8638 Balatonlelle, Köztársaság u. 40. 5461 Villa, üdülő 285 8638 Balatonlelle, Köztársaság u.18. 15 790 Tóparti (BKMÖ) üdülő* 869 Budapest, Nánási út 27. 4232 kivett üdülő 235