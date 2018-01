Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megjelent a pályázat, amely milliárdokkal dobja meg az építőipart

Megjelent az építőipari vállalkozások technológiai, gépberuházási, kapacitásbővítési fejlesztésekre felhasználható 20 milliárdos pályázata, amelyet még novemberben ígért Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az ágazatnak.

Gépberuházásra, technológia fejlesztésre kapacitásbővítésre pályázhatnak 2018-2020 között az építőipari vállalkozások, a 20 milliárdos keret idei 8 milliárdjára 2018 szeptember 30-ig kötik meg a támogatási szerződéseket - derül ki a kormány honlapjára felkerült tájékoztatóból.

A cégek versenyképességének javítását lehetővé tévő forrást novemberben jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségével (ÉVOSZ) folytatott konzultációt követően. A vissza nem térítendő támogatás régiótól függően 25-50 százalékos önerővel pályázható, ha a kerete kimerül, lesz lehetőség a folytatásra - mondta akkor a miniszter.

A most megjelent felhívás a 20-249 fős cégeknek szól, de információink szerint már folyamatban van a rendelet módosítása, amely rövid időn belül lehetővé fogja tenni a 10 főtől többet foglalkoztató kisvállalkozások kérelmének befogadását is, a tevékenységi kört is szélesítik.

A 250 fős, vagy nagyobb cégek februártól jelentkezhetnek a Nagyvállalati Beruházási Támogatási programra.

A programban több támogatási kategória közül lehet választani a vállalkozás sajátosságaihoz igazodva.

A rendelésállománnyal jelenleg épp jól ellátott építőiparban a vállalások teljesítésének kockázatát a munkaerőhiány mellett az jelenti, hogy a cégek milyen gyorsan lesznek képesek pótolni a hét szűk esztendő alatt elmaradt beruházásokat, milyen tempóban szerzik be a szükséges gépeket, berendezéseket, technológiát, s ezekkel milyen ütemben érik el a hatékonyság javulását - mondta korábban lapunknak Koji László, ÉVOSZ elnök. Koji szerint kulcsfontosságú a most induló 20 milliárdos pályázati forrás felhasználása, ami ugyanakkor nem lesz egyszerű a pályázási rutinnal nem rendelkező építőipari vállalkozásoknak.

