Megjelent a rendelet: régi számlával is visszaigényelhető a lakásáfa

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy az építkezési és telekszámlák áfatartalmát ötmillió forintig visszatéríti az állam. Ezzel az állam ötmillió forinttal járul hozzá a sajáterős építkezésekhez is - idézte a minisztert az MTI.

A keddi Magyar Közlönyben már meg is jelent az erről szóló kormányrendelet. Ez az áfa-visszatérítést a következő feltételekhez köti:

Igazolni kell

A visszaigénylésre alkalmas számla kiállítási idejét két részre bontja a jogszabály.

Az első esetben a preferált kistelepüléseken épített új lakás építtetője, vagy ott lévő telek vásárlója a 2018. január 1. és 2022. december 31. között kiállított számlákban szereplő áfát igényelheti vissza, amennyiben az 27 százalék. Ekkor legfeljebb 5 millió forint áfa igényelhető vissza.

A második esetben az áfa a 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján, legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető, vissza, ha abban az áfa 5 százalék. A rendelet úgy (is) értelmezhető, hogy ebben az esetben nincs 5 millió forintos limit, a teljes áfa-tartalom visszaigényelhető.

Az áfát csak egy alkalommal lehet visszaigényelni.

Novák Katalin azt is bejelentette, hogy a jövőben a nyugdíjasok is igényelhetik a csokot, ha megfelelnek minden feltételnek és dolgoznak a nyugdíj mellett. Példaként említette azt a helyzetet, ha a nyugdíjas nagyszülők nevelik az unokát, és valamelyikük dolgozik mellette. Bár a csokkal vásárolt ingatlant tíz évig nem lehet eladni, vagy elajándékozni, de a jövőben a szülők átírathatják majd azt a gyermekeik nevére a tízéves elidegenítési tilalom ideje alatt is - idézte Novákot az MTI.

Szintén újdonság, hogy a jelzáloghitel-elengedés több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsönre is érvényesíthető lesz. Így a második gyermek után járó egymillió, valamint a harmadik, vagy további gyermek utáni négymillió forintos elengedési mértéket több kisebb összegű lakáscélú jelzáloghitel közt megosztva is érvényesíthetik a családok - mondta a miniszter. A jelzáloghitel-elengedési lehetőség már az építési hitelekre is vonatkozik.