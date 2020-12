Megjelent a tervpályázat a Nagyvásártelep környékének fejlesztésére

Megjelent a "Budapest Diákváros - Nagyvásártelep és környezete" elnevezésű nyílt, nemzetközi, építészeti tervpályázat. A pályaművek díjazására 37 millió forint fordítható.

A tervpályázatot a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. tette közzé az uniós közbeszerzési közlönyben azzal, hogy a pályázat lebonyolítója a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.

A "Budapest Diákváros - Nagyvásártelep és környezete" elnevezésű nyílt, nemzetközi, építészeti tervpályázat célja a műemléki védelem alatt álló Nagyvásártelep épületegyüttes felújítási terveinek elkészítése, az épület új funkciójának meghatározása, illetve a Budapest Diákváros első kollégiumi épületének megtervezése, az épületek közvetlen környezetének kialakítása, a tervezett új egyetemi városnegyedbe illesztése.

A felhívás kitér arra, hogy a Déli Városkapu fejlesztésének egyik első lépéseként, 2018-ban nemzetközi tervpályázat indult, a pályázóknak a terület beépítési lehetőségeit kellett megvizsgálniuk. A pályázatra beérkezett tervek, elképzelések mindegyike megerősítette, hogy a térség alkalmas az organikus fejlődésre. Az úgynevezett mesterterv elkészítésére kiírt pályázaton a számos sikeres városfejlesztéssel büszkélkedő, oslói központú építészműhely, a Snøhetta tervezőiroda és a Besch und Partners osztrák közlekedéstervező iroda nyert.

Több kollégiumi férőhely

A pályaművek alapján világossá vált, hogy a minőségi továbblépés egyik katalizátora, így a fejlesztési program egyik legfontosabb eleme, a Diákváros. A több ütemben megvalósuló, több ezer férőhelyes beruházás a fővárosban évtizedek óta hiányzó és a felsőoktatás fejlesztésében is fizikai korlátot jelentő kollégiumi férőhelyeket bővíti. Budapest egyetemváros, de a rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek száma kevés és nagy részük rossz állapotban van. A főváros egyetemei a jelenleginél is több magyar és külföldi hallgatót tudnának fogadni, ha lenne elegendő kollégiumi férőhely.

A pályázati kiírásban kiemelt szempont a Nagyvásártelep műemléki épületegyüttesében rejlő potenciál kiaknázása, szellemiségének kortárs értelmezése. A Nagyvásártelep egykor a főváros élelmiszer-ellátásának logisztikai központja volt, fénykorában 20 vasúti vágány és két folyami kikötő szolgálta ki, tízezer négyzetméternél is nagyobb csarnokában 400 nagykereskedő dolgozott. Az 1932 őszén átadott komplexumot Münnich Aladár tervei szerint építették, központi eleme a ma is álló 247 méter hosszú és 42 méter széles csarnoképület, amelynek földszintje 17 méter, a pincéje pedig 4 méteres belmagasságú. A csarnok közvetlen összeköttetésben állt a mellette álló 6+1 szintes irodaépülettel, ahol a csarnokfelügyelőség mellett posta, vasúti- és vámhivatal, valamint bankfiók is működött.

A pályázati határidő 2021. március 10. A pályázatok díjazására összesen 37 millió forint áll rendelkezésre. Ebből az első díjra 12 millió, a második díjra 9 millió, míg a harmadik díjra 6 millió forint fordítható. A zsűri legfeljebb 5 pályamunkát vehet meg, egyenként 2 millió forintért.

A bírálóbizottság elnöke Schneller Domokos, a társelnöke Füleky Zsolt, a tagjai pedig a következők: Vitézy Dávid, Tóth Csaba, Erő Zoltán, Szűcs Balázs, Szalay Tihamér, Krizsán András DLA, Orbán Csaba, Z. Halmágyi Judit DLA, Győr Attila és Prof. Dr. Horváth Zita.