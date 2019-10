Megjött a fordulat a panelpiacon - nem mindenki fog örülni

Júniusban erősen megcsappant a kereslet a III. kerületben és azóta sem élénkült fel. A főváros többi részéhez hasonlóan csak nézelődnek az érdeklődők, míg a tulajdonosok közül csak azok csökkentik az árakat, akiknek sürgős az eladás - írja friss összefoglalójában a Balla Ingatlan.

Még a korábban felkapott panelek iránt is gyakorlatilag nullára csökkent a kereslet Óbuda-Békásmegyeren. A drágább kategóriában akadt néhány eladás az elmúlt hónapokban, de ez is inkább az időszak elején volt jellemző. Most az olyan lakásokat, melyekért akár még májusban is sorban álltak volna, már csak nézegetik az érdeklődők - állítja az iroda szakértője.

Jellemzően mindkét oldal kivár, az eladók egyelőre még nem igazán látják, hogy megváltozott a piac, ezért a legtöbben továbbra is magas hirdetési árakkal próbálkoznak, a vevők pedig valószínűleg árcsökkenésre várnak.

Ugyanakkor megjelentek - igaz, még csak a panelpiacon - az alacsonyabb áron hirdetők, akik valóban és belátható időn belül szeretnék nyélbe ütni az eladást. Ugyanakkor még mindig óriási a különbség a hirdetési és az értékesítési árak között, illetve most már a hirdetési árak is egyre inkább szórnak.

Ma már újra hirdetnek 25 millió forintos kétszobás panelt, míg nemrég 30-32 millió forint alatt nem volt ajánlat. A többség azonban még mindig 30 millió forint feletti eladási árban reménykedik, így 34 milliós árral is találkozhatunk ebben a kategóriában.

A szerényebb kereslet miatt a jól árazott ingatlanok is jóval lassabban kelnek el, mint korábban. A néhány hetes értékesítési időből néhány hónap lett, de például a panellakásokat most gyakorlatilag senki nem veszi, így nem is határozható meg értékesítési idő - mondja Nagy Andrea, a cég helyi szakértője. Egyre inkább visszatér az alku is, tesznek is a hirdetési árnál alacsonyabb áron ajánlatokat az érdeklődők, azonban a mértékét nehéz megmondani, mert ezek az ajánlatok elég ritkán realizálódnak értékesítésként - jegyzi meg.

A visszaesés egyik oka lehet a befektetők számára vonzó állampapír, a MÁP Plusz megjelenése, melynek hozama jobb, mint amennyit lakáskiadás hoz. Ráadásul a bérbeadással sok a probléma: rengetegen nem fizetnek, amortizálódik az ingatlan, és mivel kivitelezőt sem találnak, így már a felújítással is meggyűlik a bajuk.

A bérlakások piacán egyébként nincs nagy változás, az észak-budai kerületben akadnak kiadó ingatlanok, csakhogy a 100-150 ezres kategóriára lenne kereslet, ilyen viszont nincs túl sok a piacon. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a bérleti piac sem igazán mozog, itt is inkább visszaesést lehet tapasztalni - vélekedett Nagy Andrea. Várakozása szerint idén akár 10 százalékkal is csökkenhetnek az árak.