Megjött a szállodaépítési kedv

Építőipari rekordot hozott 2018, összességében több mint 2400 milliárd forintot tett ki az elindított építési beruházások értéke - derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből.

Az elmúlt évben közel 1400 milliárd forint értékben kezdődtek meg Magyarországon a magasépítési kivitelezési munkák, ez a 2017-es rekordhoz képest további 4 százalékos bővülést jelentett. A szektor annak ellenére teljesített ilyen jól, hogy a lakásépítések Aktivitás-Kezdés mutatójában visszaesés volt, ezt ugyanis ellensúlyozta az induló, nem lakáscélú magasépítési kivitelezési projektek 2017 utáni, ismételt csúcsdöntése.

Bár 2018 első felében eddig még soha nem látott összegben indultak el mélyépítési kivitelezési projektek, a második félév jóval szerényebb számokat hozott. 2018-ban összesen 1021 milliárd forint értében léptek építési fázisba mélyépítési projektek.

A társasházi lakásépítések Aktivitás-Kezdés mutatójának értéke 342 milliárd forintot tett ki tavaly, míg 2017-ben a megkezdett beruházások értéke 432 milliárd forint volt. Növekedett ugyanakkor a befejezett társasházi lakásépítések volumene, a csúszások hatására azonban a vártnál kisebb mértékben. Végül valamivel több, mint 220 milliárd forint összegben készültek el lakások.

Élénk szállodaépítési kedv

Tovább élénkül a szállodaépítési kedv. Már 2017-ben is növekedett a beindított projektek értéke, a trend 2018-ban is folytatódott. A tavalyi évben összesen 44 milliárd forint értékben indultak meg szálloda-kivitelezési munkák hazánkban az EBI Építésaktivitási Jelentése szerint. Az országosnál sokkal jobban felpörögtek a szállodaépítések Budapesten, ahol a válság előtti maximumokat is meghaladta 2015-ben, 2017-ben és 2018-ban is a megkezdett építési munkák összértéke.

Csúcsot döntött oktatási és k+f-aktivitás

Már 2017-ben is kiugróan növekedett az oktatási és kutatás-fejlesztési célú építőipari beruházások értéke, a bővülés 2018-ban is folytatódott. A tavalyi évben összesen 118 milliárd forint értékben indultak meg kivitelezési munkák a szektorban, mely az előző évhez képest további 19 százalékos emelkedést jelentett.