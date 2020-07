Meglepetés a lakáspiacon - friss elemzés

A márciusi mélypont után kilőtt a hazai lakáskeresők száma, a kereslet meglepetésszerű változása úgy tűnik, hosszabb távon is komoly nyomot hagy az ingatlanpiacon - állapítja meg a Hiflylabs elemzése.

Az sejthető volt, hogy a pandémia által generált bizonytalanság rányomja a bélyegét az ingatlankeresletre, de az ingatlankeresők reakciói ezzel együtt is komoly meglepetéseket hoztak - mondja Virág Zsolt az ingatlan.com keresési adatbázisának elemzését végző Hiflylabs Zrt. igazgatósági elnöke, aki szerint elmúlt hónapok izgalmai után még érdekesebb lehet az előttünk álló időszak.

Az első Covid-19 beteg márciusi azonosításának híre még el sem jutott az ország minden pontjára, de az ingatlanokra leadott keresések száma már 30 százalékpontot esett a bejelentést követő napokban. Március elején lefagyott a piac, de két hét hullámvölgy után már növekedésbe fordult az ingatlankeresők száma, mára pedig a leadott keresések 20 százalékponttal meghaladják az év eleji magas bázist. Az adatok visszamenőleges vizsgálata szerint a jelenség kizárólag a koronavírusnak volt köszönhető, a korábbi évek adatai alapján a szezonalitási hatás kizárható a Hiflylabs elemzése szerint.

Ugyan az eladó és a kiadó lakások kereslete is hasonló tendenciát követ, de közelebbről nézve vannak fontos különbségek. A kiadó ingatlan után érdeklődők 1 héttel hamarabb ébredtek a betegség hazai megjelenése után, de talán ennél is érdekesebb, hogy az eladó ingatlanok kereslete 10 százalékponttal mélyebb szintre zuhant márciusban, és 5 százalékponttal magasabb szinten stabilizálódott júniusban, mint a kiadóké. Úgy tűnik, hogy a korlátozások és a vészhelyzet először a könnyebben mozgó albérlőket indította be, de az intézkedések mégis a lakásvásárlók körében hagytak mélyebb nyomott.

Házak vonzásában

Nagyot fordult az egyes ingatlantípusok keresettsége. A home office és a távolságtartás miatt vonzóbbá vált a családi házas környezet. A lakások kereslete nem csak hogy sokkal nagyobbat zuhant március elején (6 százalékpontos esés a házak esetében lévő 3 pontos növekedéssel szemben), de nem is tudott olyan magas szintre felkapaszkodni, mint a házak iránti kereslet. Ezzel együtt is a lakásokra leadott keresések száma is magasabb szintre emelkedett júniusban, mint az év elején.

A házakra leadott keresések száma pedig extrém magas szintre nőtt az elmúlt hónapokban, június közepén mintegy 25 százalékkal állt magasabban, mint év elején, miközben a lakások iránti keresések száma az év eleji szintre tudott csak visszakapaszkodni. Mindezek eredményeként a kereséseken belül rendkívül látványosan nőtt a házak iránti érdeklődés.

A nyaralók és telkek iránt is nőtt a keresések száma. Bár ebben a kategóriában amúgy is általános a tavaszi élénkülés, a 2020-as növekedési értékek azonban jelentősen meghaladják az általános szezonalitási hatást is - állapítja meg az elemzés.



Vonz a vidék

A keresletek átrendeződése regionális szinten is megjelenik. Budapest ingatlanpiaci szempontból kitüntetett szerepet játszik, a járványbeli érintettség is magasabb is volt az átlagnál, de a koronavírus megjelenése arányaiban ugyanolyan mértékben sújtotta a keresletet Budapesten, mint az ország teljes egészén. Ezzel együtt a márciusi beszakadást követően már jelentős az eltérés Budapest és az ország többi részének keresleti adataiban. A budapesti keresések eleve csak lassabban tudtak visszakapaszkodni az év eleji mértékre, és nem is jutottak olyan magas szintre, mint a fővároson kívüli területek. Igaz, hogy a budapesti keresések száma is nőtt az év eleji bázishoz képest, de a különbség csak 10 százalékpont, míg a Budapesten kívüli területeken a keresleti növekmény több mint 30 pontos.

Mi a helyzet a Balatonon?

A távolságtartási korlátozások a Balaton körüli piacot is élénkítették. A vírus megjelenés után ugyan a Balatonon is csökkent az érdeklődés, de március közepétől már gyorsan növekedni kezdett a balatoni keresések összesített súlya. A tavaszi, nyár eleji időszakban általában is nő az érdeklődés, 2020-ban viszont ez a trend hamarabb erősödött, mint a korábbi években. A balatoni ingatlanokra leadott keresések száma szintén magasabban van, mint az év eleji bázis, sőt a növekedés arányaiban még a fővároson kívüli területeknél is jóval magasabb.

Az átrendeződés másik jellegzetessége a keresett árkategória változása. Az elmúlt évek keresői a piaci árváltozást követve évről évre egyre magasabb árú ingatlanokra adtak le kereséseket. Ez a tendencia 2020 során megtört. A keresett ingatlanok átlagára ugyan nem csökkent, nem is növekedett tovább, szélesedett viszont az ársáv, amiben az érdeklődők megjelennek.