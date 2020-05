Megmenekült négy balatoni kikötő

A két héttel korábbi tervekkel ellentétben nem adja el a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) a balatonkenesei, a csopaki, a balatonudvari és a balatonakali kikötőjét - írta a fideszes képviselő Kontrát Károly Facebook-posztjára hivatkozva a Népszava.

Az észak-balatoni térség kormánypárti országgyűlési képviselője alig két héttel azután jelentette be, hogy a kikötőket ingyenes használati joggal átadják az érintett településeknek, hogy a Bahart online közgyűlése elfogadta a cég reorganizációs tervét. Ebben még az szerepelt, hogy értékesítik a négy kikötőt, továbbá eladnak még két kempinget, szállodát, hajókat, s bérbe adják a vitorláskikötőket. (Az utóbbi eladási és bérbeadási tervekben nincs változás.)

Senkinek sem tetszett az állam terve

A tervezetet a Balatoni Szövetség, a civilek és a kisebbségi tulajdonos tóparti önkormányzatok sem támogatták, de Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) - amely a tavaly augusztusi tőkeemeléssel többségbe került államot képviseli a cégben - megszavazta a változtatásokat. A Nők a Balatonért Egyesület petíciót indított, amelyet kétezer aláírással nyomatékosítva küldenek el a térség országgyűlési képviselőinek, míg a négy, kikötőjét féltő önkormányzat felajánlotta: akár Bahart-részvényeikért cserében is átvennék a kikötőket - olvasható a lap cikkében.

A Balatoni Szövetség elnöke, Lombár Gábor azt a tájékoztatást kapta csütörtökön az MTÜ-től, hogy vélhetően ingyenes használatba kapják meg a kikötőket az önkormányzatok. "Természetesen a többi vitatott kérdés is szóba került, s úgy vélem, további egyeztetések lesznek. A vitorláskikötők bérbe adását például szintén sokan ellenzik, de Guller Zoltán szerint a Bahart fejlesztéséhez belső forrásokra is szükség lesz. Azt is jeleztem, sok vitát el lehetett volna kerülni, ha még a szavazás előtt egyeztetnek, ám most úgy gondolom, más kérdésekben is sikerül majd megoldást találnunk" - mondta Lombár a Népszavának.

Az átadás pontos részletei még nem ismertek, a tárgyalások csak a jövő héten kezdődnek meg a települések és a Bahart között. Koncz Tibor, Balatonakali polgármestere a lapnak hangsúlyozta, hogy mindenképpen megpróbálják megtartani az eredeti hajózási funkciót is.