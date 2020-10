Megmozdultak a budapesti telekomcégek - újabb vállalat költözik

A British Telecommunications (BT) közel kétezer munkatársat foglalkoztató üzleti központja 2022-ben a Futureal-csoport fejlesztésében megvalósuló Budapest One campus épületébe költözik - közölte a telekommunikációs vállalat.

A Budapesten és Debrecenben regionális üzleti szolgáltatóközpontot üzemeltető BT nemzetközi ügyfeleit szolgálja ki, valamint az anyavállalat más szervezeti egységeit is támogatja működésében. A komplex szolgáltatóközpontként működő vállalat mára 2500 főt foglalkoztat Magyarországon és az itteni leányvállalatot az anyavállalat az egyik legnagyobb stratégiai bázisaként tartja nyilván.

A rugalmas munkavégzés mellett hisszük, hogy a jó munkakörnyezet továbbra is a munkavállalási preferenciák egy jelentős tényezője és fontos szerepet játszik majd a működésünkben - mondta Szabó Zoltán, a BT magyarországi ügyvezető igazgatója, aki úgy véli, hogy az új iroda segítheti a vállalatot abban, hogy megtartsák az elmúlt évtizedekben a munkavállalókban kialakult vonzó, stabil és megbízható magyar munkáltatói képet.

A Budapest One irodaház a legszigorúbb BREEAM és WELL minősítések elvárásai szerint épül, amelynek köszönhetően az irodaház a fenntartható és környezetbarát működés mellett az ott dolgozók fizikai és mentális egészségére és komfortérzetére is kedvező hatással van. A Kelenföldi pályaudvar szomszédságában elhelyezkedő épület közvetlen összeköttetésben van az M4 metróvonallal, a pályaudvarral, 3 villamos vonalával illetve az M1/M7 autópályával is. Biciklitároló és öltözők szintén elérhetőek lesznek a munkatársak számára - derül ki a BT közleményéből.

A Budapest One az Etele Plazával közösen adja Dél-Buda új születő városközpontjának jövőbeni kereskedelmi és üzleti hajtóerejét - mondta Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.

A BT 1999 óta van jelen Magyarországon. A kelet-közép európai régió üzleti tevékenységét a kezdetektől irányító iroda mellett a cég 2007-ben hazánkban hozta létre európai szolgáltató központját (BT ROC Kft.) egy budapesti és egy debreceni irodával. A BT magyarországi tevékenysége az elmúlt 11 év során mára Magyarország egyik legnagyobb és legkomplexebb szolgáltató központjává, és a BT stratégiai bázisává vált. A központ 20 különböző nyelven nyújt szolgáltatást többek közt ügyfélmenedzsment, pénzügyi és számviteli, üzleti adminisztrációs valamint magas hozzáadott értékű hálózat- és szolgáltatás tervezés területén a BT leányvállalatai, belső üzleti partnerei, valamint több mint 3000 kormányzati szervezet és multinacionális vállalat számára.