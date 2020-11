Megroppantotta a járvány a lengyel lakáspiacot

Lengyelországban felforgatta a lakáspiacot a koronavírus-járvány. Sok olyan ingatlan jelent meg a piacon, amelyet eddig kiadtak, ám a tulajdonosok az új helyzetben nem tudják így hasznosítani.

A múlt hónapban minden rekord megdőlt az internetes lakáshirdetések számát illetően Lengyelországban - idézte az Expander i Rentier jelentését a Busines Insider Polska. A hirdetések száma 37 százalékkal haladta meg az évnek ebben a szakában megszokott adatot. Az elemzők szerint a háttérben a lakáskiadások piacának zsugorodása lehet.

Az adatok azt mutatják, hogy a járvány különbözőképpen hatott az árakra az egyes városokban. A vizsgált 16 városból kilencben estek az árak, hétben viszont emelkedtek. A meghirdetettek 49 százaléka használt lakás volt, csak 13 százaléknyi volt új. Hogy ennek mi az oka, arra még nem találtak választ az elemzők.

A járvány kezdete óta a legnagyobb áremelkedés Lublinban volt, a legnagyobb áresés Katowicében. Az árak természetesen továbbra is a fővárosban, Varsóban a legmagasabbak. Az áresést az is elősegíthette, hogy a bankok erőteljesen megszigorították a jelzáloghitelek nyújtását. Ez visszafogta a keresletet a lakáspiacon is.