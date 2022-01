Látványos kiállítással ünnepli a magyar zsenialitást és a tudományos mérföldköveket 2022-ben a budapesti Millenáris Álmok álmodói 20 - Világraszóló magyarok, világformáló találmányok címmel februárban megnyíló tárlata - írta hétfői közleményében a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft. (Millenáris Nkft.).

"Közel 600 géniusz, valamint a mai életünket is meghatározó találmányaik ismerhetők meg a kiállításon. A 6000 négyzetméteres látogatói térben az is megtudható, hogy a magyar szellemi hozzájárulásnak mekkora szerepe van az elektromos autózásban, a napenergia hasznosításában vagy épp a számítógépek világában. Nem is beszélve arról, hogy milyen lenne a világ biztonsági gyufa, golyóstoll, poroltó, transzformátor vagy vízóra nélkül" - olvasható a közleményben.

Az első Álmok álmodói kiállítást 20 évvel ezelőtt az első Orbán-kormány alatt rendezték meg a budapesti Millenáris parkban, amelyre sokan emlékezhetnek: a nem légkondicionált épületekben, hagyományos kiállítás keretében magyar találmányokat, tudósokat és művészeket mutattak be; nagyon drágán, a rendezésre és üzemeltetésre több mint hárommilliárd forintot költöttek el néhány hónap alatt.

Nyeli a milliárdokat a Millenáris

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már 2020 augusztusában azt mondta a kormányinfón, hogy a kormány támogatja: a Millenárison létrejöjjön egy második Álmok álmodói kiállítás. Pénzbeli támogatásról akkor nem beszélt a miniszter. A kormány 2020 októberi határozatában az "Újjászülető Millenáris" fejlesztési koncepciójának megvalósítására (a fogadóépület átépítésére, a többi korszerűsítésére) 6,4 milliárd forintot hagyott jóvá, továbbá az az évi működtetésére plusz 100 millió, 2021-től pedig évi 200 millió forint támogatást.

A Millenáris Nkft. 2020-as beszámolójából az is kiderül, hogy a Miniszterelnökséghez tartozó Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-vel a fejlesztési beruházások mellett még a "2020 és 2024 között megrendezésre kerülő örökségvédelmi, kulturális programok, kiállítások előkészítésére és megvalósítására" is támogatási szerződést kötöttek, 15,4 milliárd forintért. (Korábban a kormány, 2017-2019-ben összesen ötmilliárd forintot biztosított a cégnek arra, hogy a Millenárison úgynevezett Startup Campus közösségi irodateret alakítsanak ki.)

A 2021. februári, Álmok álmodói kiállításról szóló kormányhatározat pénzről nem szólt, arról viszont igen, hogy a kormány több minisztere a kiállítás megrendezése érdekében gondoskodjon a felügyelete alá tartozó közgyűjtemények és egyéb dokumentumőrző intézmények anyagainak ideiglenes átadásáról, valamint egyéb szakmai támogatás biztosításáról a Millenáris Nkft.-nek.

A II. kerületi, Kis Rókus utcai Millenáris kiállítási ingatlanait birtokló és működtető Millenáris Nkft.-be olvadt be 2020-ban a Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft., amely a beruházója és tulajdonosa volt a Millenáris melletti, Margit körúti gazdasági minisztériumi épület helyén - 19 milliárd forintért - megvalósított Széllkapu parknak, mélygarázsnak és kiszolgáló létesítményeknek.

Alapítványi tulajdonba került a Millenáris

A Millenáris Nkft. ingatlanainak értéke a 2020-as mérlegében 32,6 milliárd forinton voltak nyilvántartva, a tárgyi és forgóeszközei pedig összesen 43,7 milliárd forinton.

A Millenáris NKft.-t (a cég jegyzett tőkéje 9,2 milliárd forint) a Fidesz-KDNP-többségű parlament által elfogadott, egyes vagyonkezelő alapítványokról szóló 2020-as törvény szerint a 600 millió forintos induló tőkével létrehozott Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány (röviden Millenáris Alapítvány) kapta meg 2021-ben. (Az átadott vagyonelemeket az alapítvány el is adhatja, az államnak vételi joga van, de ha a vagyont nem kívánja piaci áron a visszavásárolni az állam, akkor az akár magántulajdonba kerülhet.)

A Millenáris Alapítvány a közérdekű feladatainak ellátása érdekében tavaly megkapta a Thália Színház Nonprofit Kft. 4 milliós üzletrészét, valamint a Thália színház VI. kerület, Nagymező utcai ingatlanait is. (Ezeket az ingatlanokat is eladhatja az alapítvány.)

Fideszes politikusok az alapítványban



A Millenáris Alapítvány vagyonával a kuratóriuma gazdálkodik. A kuratórium tagjainak kinevezése határozatlan időre szól (ugyanúgy, mint a többi, újonnan létrehozott, jelentős vagyont kapott közérdekű vagyonkezelő alapítványnál). A kuratórium elnöke Láng Zsolt, a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője, a II. kerület volt polgármestere; a kuratórium tagja Janó Márk Ádám, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára, aki 2018 előtt a parlamenti Fidesz-frakció szakmai és koordinációs főosztályát vezette; Schaller-Baross Ernő fideszes európai parlamenti képviselő, a Miniszterelnökség volt nemzetközi helyettes államtitkára; Naszvadi György, a nemzetgazdasági tárca államháztartásért felelős egykori államtitkára, az MNB-főtanácsadója; valamint Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke.