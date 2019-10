Milliárdos pereskedés tárgya lett Buda patinás palotája

Újabb per indul a Lánchíd palota-ügyben, és itt is milliárdokról van szó. A tulajdonos a pazar irodaház szétbarmolásáért követel kártérítést, miközben a bérlő, az Eximbank-Mehib kettős még az elmúlt évi bérleti díjat sem fizette meg. Egy bírósági ítéletre hivatkozva jogszerűen.

Az elmúlt évben ingyen lakott a Lánchíd Palotában az Eximbank és a MEHIB. A két állami tulajdonban levő pénzügyi szervezet az épület tulajdonosának 1 milliárd forintos bérletidíj-hátralékot halmozott fel, addig míg az idei éve augusztusával ki nem költözött az ingatlanból - állítja az ingatlan birtokosa, Nobilis Kristóf.

Az Eximbank sajtóosztálya ugyanakkor kérdésünkre úgy válaszolt, hogy egyáltalán nincs tartozásuk. Az ellentmondást egy bírósági ítélet magyarázza, mely szerint az Eximbank és a tulajdonos cége a DÖB 68 Zrt. között megkötött bérleti szerződés érvénytelen. Az Ítélőtábla azt követően döntött így - jó erkölcsbe ütközőnek minősítve a megállapodást - hogy az első fokon eljáró bíróság pont ezzel ellenkezőleg határozott. Nobilis Kristóf kérdésünkre megerősítette a Kúriához fordulnak az ítélet megváltoztatásáért - vagyis a persorozat tovább folytatódhat.

Hurcolkodásból jeles

Az évek óta tartó pereskedés előzménye, hogy a két állami intézmény 2014 januárjában szerződést kötött a 4600 négyzetméteres luxusirodaház bérbevételére. Az ügy furcsasága, hogy lapunk erről a megállapodásról hónapokkal annak megkötését követően, azaz 2014 nyarán kérdezte a bankot, amely akkor cáfolta, hogy lenne ilyen szerződés - majd később mégis beköltöztek az épületbe.

Az akkor 10 évre kötött megállapodás szerint a bérleti díj négyzetméterenként 6000 forint (18 euró volt), de az Eximbank a beköltözést követően továbbra is bérelte a korábbi székhelyének helyet adó terézvárosi Nagymező utcában levő ingatlant.

A 2017-ben indult pereskedés idén végül azzal zárult, hogy a két szervezet visszaköltözött korábbi székhelyére a Nagymező utcába. Az Eximbank honlapján is megtekinthető bérleti szerződés szerint most az Artemis Corner Acquisition Kft.-től bérlik az irodaház egy részét, miután azt a nyáron átalakították, így október 1-től fizethetik a 98 339 eurós havi költséget.

Mennyi az annyi?

A mostani és a korábbi bérleti szerződések összehasonlításából az látszik, hogy míg jelenleg évi 1,2 millió eurót fizetnek pusztán az irodahelyiségért (ehhez jön még a garázsok bérleti díja) a Lánchíd Palotában ennél olcsóbb, 1 millió eurós volt a bérleti díj - és ez utóbbi megállapodást forintban kötötték, nem euróban vagyis a forint gyengülése nem növelte a számlát. A mostani irodát egyébként nettó 48 millió forintért alakították ki a Nagymező utcában az Eximbank visszaköltözéséhez.

Viszont a Lánchíd Palota beszámolója alapján a bank azt az épületet is átalakíttatta. Mint közölték, a hagyományos és értékes intarziás parkettát kidobták és a helyére szőnyegpadlót fektettettek. Ennek az átalakításnak a költségeinek egy részét, mintegy 200 millió forintot is a tulajdonos cége állta. Az alábbi képen jobboldalt látható az eredeti állapot, baloldalt az átalakítás utáni:

Nobilis Kristóf tulajdonos lapunknak adott nyilatkozata alapján úgy tűnik ezzel folytatódik a perfolyam: az épületben okozott károk megtérítése végett bíróság elé citálja az Exim-Mehib kettőst. A tulajdonos a Napi.hu kérdésére elmondta, hogy egymilliárd forintos kárérték megfizetésére perli az egykori bérlőt.

Pénzt is kereshettek volna

Pedig az Exim-Mehib akár jól is járhatott volna a Lánchíd Palota kibérlésével: a két szervezetnek ugyanis 2017. december 31-ig opciós vételi joga volt az épületre. Ha ezzel élnek, akkor 20 millió euróért "vihették" volna a pazar palotát, amely most akár ennek a többszörösét is érheti. Mivel az Exim nem vásárolta meg a palotát, így most a DÖB 68 Zrt. új bérlő után néz. Már vevőjelöltek is felbukkantak a láthatáron. Nyári sajtóhírek szerint az egykori KGST-bank, a Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) költözne a patinás épületbe, de Nobilis Kristóf ezt nem erősítette meg kérdésünkre. Azt azért hozzátette, hogy irodának és szállodának is kinézték már mások is a Lánchíd Palotát, de szerződést még senkivel nem kötöttek.

Az egykori ügylettel és a jelenlegi helyzettel kapcsolatban több kérdést is feltettünk az Exim-Mehib sajtóosztályának, de ők ezek közül csak annyit válaszoltak, hogy nincs bérleti díj tartozásuk.