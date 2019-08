Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagycirkusz lesz a Nyugati mellett

A pénteki Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint Nemzeti Cirkuszművészeti Központ épül a Nyugati pályaudvar melletti Eiffel tér és a Podmaniczky utca, illetve a Ferdinánd híd és a vasúti pálya közti területen - szúrta ki a hvg.hu.

A Nyugati mellett épül fel a Nagycirkusz, új nevén a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ. A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszternek kell gondoskodnia az önálló telkek kialakításáról és a rajtuk található vasútüzemi elemek kiváltásáról. A kormány arról is döntött, hogy egyes kiszolgáló funkciók továbbra is a célra jelenleg használt helyeken működjenek, továbbá hogy korszerűsítsék az egész beruházást lebonyolító és majdan üzemeltető Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. kezelésében lévő cinkotai és zuglói ingatlant is - derül ki a cikkből.

A Nagycirkusz elköltöztetéséről a Liget-projekt kapcsán még két éve döntöttek. A beruházás költségeiről egyelőre nincs szó.