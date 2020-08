Nagyszabású logisztikai fejlesztés indul Ferihegyen

Logisztikai nagyberuházásba kezd a versenyautóiról is ismert belgiumi Weerts Group Ferihegy mellett az Erste Ingatlantól vásárolt 30 hektáros telken.

A belga cég 30 hektárnyi területet vásárolt az Erste Ingatlantól a VLK Cresa ingatlantanácsadó közreműködésével, az M0-ás autópálya közvetlen szomszédságában, Ecsernél, ahol logisztikai fejlesztésbe fog, 120 ezer négyzetméter raktárat épít.

A Liège-i központú, családi tulajdonban lévő Weerts Group a logisztikai szektorban, az ingatlanfejlesztésben és az autóversenyzésben érdekelt. Logisztikai üzletága olyan nagyvállalatoknak valósított meg fejlesztéseket Belgiumban, mint az Audi, a Mondelez vagy a BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH. A vállalat nevéhez fűződik több iroda- és lakóingatlan-beruházás Belgiumban, Luxemburgban, Németországban, Romániában és Magyarországon. A cégcsoport birtokolja a világhírű WRT versenyautó-istállót, amelynek autói többek között a FIA GT versenyein szerepelnek.

A Weerts Groupnak jelenleg 250 ezer négyzetméter fejlesztése van a megvalósítás szakaszában Belgiumban, Németországban és Magyarországon, további 300 ezer négyzetméter pedig előkészítés alatt. A Magyarországon 2015 óta jelenlévő vállalat a nagytarcsai ipari parkban bővíti bázisát, amely várhatóan 2021 elejére készül el összesen 46 ezer négyzetméteren. Ez a kapacitás egészül ki az Erste Ingatlan Kft.-től vásárolt területtel, amelyen 120 ezer négyzetméteres logisztikai központot épít fel a társaság. Ezzel a magyarországi lesz a cégcsoport legnagyobb, Belgiumon kívüli logisztikai beruházása.

Az ecseri beruházás is jelzi, hogy továbbra is elkötelezettek vagyunk Magyarország iránt. A kiváló üzleti kilátások mellett a jó infrastruktúra és a hatóságok befektető-barát hozzáállása is vonzóvá teszi számunkra az országot. Meggyőződésünk, hogy a budapesti agglomeráció keleti térsége jelentős üzleti potenciállal bír, hiszen a repülőtér közelsége, a jó úthálózat és a jól képzett munkaerő ideális feltételeket biztosítanak az ehhez hasonló beruházásokhoz - indokolta a helyszínválasztást Pascal Weerts, a Weerts Group vezérigazgatója.

Idén ez már a második jelentős tranzakciónk Ecseren. Áprilisban értékesítettünk 57 hektárnyi területet, amelyen a JYSK áruházlánc építi fel az új magyarországi logisztikai központját. Büszkék vagyunk rá, hogy két ilyen nagy, nemzetközi vállalattal működhetünk együtt és segíthetjük a társaságokat magyarországi terjeszkedésükben - mondta el Gégény Andrea, az Erste Ingatlan Kft. ügyvezetője.

Az ecseri terület iránt folyamatos az érdeklődés, jelenleg még közel 88 hektár telekingatlannal rendelkezünk. Bízunk benne, hogy rövid időn belül ezekre a területekre is tudunk megállapodásokat kötni, tekintettel azok kiemelkedő adottságaira és a logisztikai ágazat kimagasló teljesítményére" - tette hozzá Molnár Melitta, a terület asset managere.