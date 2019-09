Négymilliárdért árulja az állam Csányi magánkórházát

Négymilliárd forintért bárki megveheti az államtól azt a kórházépületet, amelyben jelenleg Csányi Sándor OTP-vezér kórháza működik.

Elárverezi az állam Budapest meghatározó magánegészségügyi intézményének, a Budai Egészségközpontnak otthont adó épületet a Királyhágó utcában - derül ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) elektronikus aukciós oldaláról. Licitálni keddtől csütörtökig lehet a 26 ezer négyzetméteres ingatlanra, a kikiáltási ár pedig 4 milliárd forint. Az épület vagyonkezelője eddig a Honvédelmi Minisztérium volt, de a Budai Egészségközpont Kft. havi másfél millió forintért kibérelte az ingatlant.

Azt még nem lehet tudni, hogy ki fog licitálni a kórház épületére, de a XII. kerületi önkormányzatnak elővásárlási joga van. Az ugyanakkor nem tűnik életszerűnek, hogy az önkormányzatnak lenne 4 milliárd forintja az ingatlan megvételére. Viszont a Budai Egészségközpont Kft.-ben 2017 nyara óta többségi tulajdonos Csányi Sándor OTP-vezér, Magyarország második leggazdagabb embere. Az üzletember a Bonitás 2002 Befektető és Tanácsadó Zrt. nevű cégén keresztül szerzett közvetett irányítást az intézményben. Jó döntés volt ez, hiszen az egészségközpont tavaly 7,4 milliárd forintos bevételt ért el, és 428 millió forintos profitot termelt a tulajdonosoknak.

Nem akármilyen intézmény kerül kalapács alá

"A Budai Egészségközpontban négy helyszínen több mint 200 neves szakorvos magánrendelését keresheti fel mintegy 45 szakterületen. A személyre szabott ellátásról képzett, hosszú ideje együtt dolgozó szakembergárda gondoskodik, munkájukat világszínvonalú diagnosztikai műszerpark támogatja" - olvasható a magánkórház honlapján. A vállalkozást 2000-ben alapította Varga Péter Pál; kezdetben ortopédiai szakrendelést nyújtottak, majd elindították a vállalati egészségügyi szolgáltatásokat, köztük a szűrővizsgálati programokat. Ők üzemeltetik 2005 óta az Országos Gerincgyógyászati Központot is.

Az e-árverés-oldal 2015. szeptemberében indult el az MNV és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium együttműködésével. Az árverési portállal hatékonyabban és gyorsabban tudja az állam értékesíteni a közös tulajdont. Az internetes felületet 29 millió forintért fejlesztette ki a T-Systems Magyarország. Korábban csak offline licit volt, most az ügyfélkapun keresztül bárki regisztrálhat, de a licitálás névtelenül zajlik. A licit során a név helyett csak sorszám látható. Az MNV július 5-én jelentette be, hogy nagy értékű ingatlanokat szeretne értékesíteni és egyelőre ismeretlen vevőnek sikerült is 3,5 milliárd forintért - kikiáltási áron - eladnia egy 9 ingatlanból álló csomagot, aminek a 2008-ban bezárt Svábhegyi Gyermekkórház épülete is része volt.