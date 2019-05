Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Őrület, mi megy a lakáspiacon - újabb csúcsot döntött a fővárosi index

A magyar ingatlanpiac kétségkívül aranykorát éli: mind a közelmúlt, mind a kilátások biztatóak. A GKI fővárosi ingatlanpiaci indexének értéke 2019 áprilisában historikus csúcsra (12) emelkedett, az országos index sem maradt el sokkal attól (9) - olvasható a GKI friss elemzésében.

Áprilisban a fővárosi index 3 ponttal emelkedett, míg az országos bő 1 ponttal csökkent az előző (januári) felméréshez képest. Az ország egészét figyelembe véve a várakozások az egy negyedévvel ezelőtti megkérdezéshez képest lényegében nem változtak az iroda, a raktár és a telekpiacon, míg a lakások és üzlethelyiségek piacán enyhe negatív korrekció következett be. A fővárosi agglomerációt illetően a derűlátás tovább erősödött, az üzlethelyiség-piac kivételével az összes szegmens esetében javultak a kilátások.

Budapesten tovább nő a kereslet

A GKI fővárosi lakáspiaci indexe (ami az ingatlanos cégek és a lakosság várakozásait sűríti egyetlen számba) csaknem 2 ponttal nőtt (az egy negyedévvel korábbihoz képest), az országos index viszont 2 ponttal csökkent. Ezzel a budapesti index újabb historikus csúcsra jutott. A válaszadó ingatlanokkal foglalkozó vállalkozások körében a következő 12 hónapra vonatkozó várakozások a fővárosi agglomerációt illetően érezhetően javultak, Kelet Magyarországon lényegében nem változtak, míg Nyugat-Magyarországon nagyon enyhén romlottak. A fővárosi piacon csaknem minden piaci szegmenset illetően javultak a kilátások.

A lakásvásárlásra és építésre vonatkozó lakossági várakozások negyedéves alapon kissé visszaestek, de derűlátóak maradtak. Idén januárhoz képest a biztos szándékú háztartások száma (tehát, azok, akik a következő egy évben biztosan elindítanak egy vásárlási vagy építési tranzakciót) 4, a valószínű szándékúaké 5 százalékkal csökkent. A lakásfelújításra és korszerűsítésre irányuló lakossági kilátások negyedéves alapon alig változtak, de éves alapon itt is erős a javulás.

Marad a tempós drágulás

A lakásárak várhatóan a közeljövőben is tempósan emelkednek. A következő 12 hónapban országos átlagban 5-6 százalékos áremelkedés valószínű. Míg idén januárban Budapesten és környékén a válaszadók 60 százaléka számított emelkedő árakra, most 88 százalékuk. Az összesített prognózis valamelyest növekedett (5 százalékról 6,5 százalékra). A két legdivatosabb lokáció esetében, azaz a pesti belvárosban és a budai zöldövezetben két számjegyet közelítő további áremelkedés is megvalósulhat. Az új építésű lakások árai országosan 4-9 százalékkal nőhetnek.

Budapesten ismét dübörög a telekpiac

A kilátások 2016 és 2018 közepe között egy viszonylag szűk sávban mozogtak, majd a tavalyi második félévben romlottak, idén pedig javultak. A GKI fővárosi telekpiaci indexe (amely az ingatlanokkal foglalkozó cégek és a vállalatok várakozásait sűríti egyetlen számba) az egy negyedévvel ezelőttihez képest csaknem 4 ponttal emelkedett. Az országos index lényegében stagnált. Éves alapon az előbbi mutató 2, míg az utóbbi 6 pontos visszaesést produkált.

Tombol a derűlátás az irodapiacon

A hazai ingatlanszektor egyik motorjaként számon tartott irodapiac még mindig alulárazott. A fejlesztések évek óta pörögnek. Az irodák kihasználtsága Budapesten és környékén az első negyedévben 91,6-ről 90,6 százalékra csökkent, ami éves alapon is szűk 1 százalékpontos visszaesést jelent.

Az irodabérleti díjak a következő egy évben az összes körzetben 2-4 százalék körül emelkedhetnek.

Nincs érdemi változás az üzlethelyiség-piacon. Több új belépő keresi helyét a szektorban, miközben számos pláza újult meg vagy újul meg a közeljövőben. Nagyobb fejlesztésekről azonban nincs szó. A GKI fővárosi üzlethelyiség-piaci indexe lényegében nem változott az előző negyedévhez képest. Az ország egészére vonatkozó index viszont szűk 2 ponttal csökkent.

Lassít viszont a vidéki raktárpiac, míg a főváros robog. A bérlői kereslet stabil, a fejlesztések ezen a téren is pörögnek. A kihasználtsági ráta a fővárosi agglomerációban jelenleg 94 százalékos, ami negyedéves alapon 4, éves alapon 1,5 százalékpontos növekedést jelent). A GKI fővárosi raktárpiaci indexe az előző felméréshez képest 6 ponttal emelkedett, ezzel túlkompenzálta a januári 5 pontos csökkenést és a historikus csúcs közelébe került.