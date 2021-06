Az építőanyagok kiugró drágulása miatt tarthatatlanokká válnak az építésre vagy felújításra kötött korábbi megállapodások. A kivitelezők egyre kevésbé tudják tartani vállalási áraikat - derül ki a Világgazdaság cikkéből. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke, Koji László szerint az év végére az építőanyagok átlagos áremelkedése elérheti vagy meghaladhatja a 30 százalékot. A drágulás április végéig már 15-20 százalékos volt, ezen belül egyes termékköröknél elérte a 80-100 százalékot is.

Így alig becsülhető meg, hogy idén mennyivel kerül többe egy építkezés, mint tavaly. Átalánydíjra, fix összegre már senki sem akar szerződni, emiatt először – és hamarosan – a lakosság körében robbanhat a bomba. A felújításnál az anyagköltség rendre eléri vagy meghaladja az 50 százalékot, az új építésnél még többet is.

Koji László szerint kérdéses, hogy a támogatott projektek esetében mennyire lehet eltérni az eredeti műszaki tartalomtól, és az is, hogy az építőanyagok és a munkaerő drágulása miatt mennyivel esik a hárommillió forintos állami dotáció vásárlóértéke. Előtérbe kerülnek az olcsóbb termékek, és alternatív beszerzési forrás híján le kell faragni a minőségi elvárásokból.

A GVH is felfigyelt

Az építőipari nyersanyagok és termékek jelentős drágulása miatt hétfőn a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is jelezte, hogy piaci konzultációt kezdeményez az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével (ÉVOSZ). A piaci konzultáció célja az építőipari szektorban tapasztalható áremelkedés okainak feltárása és az ágazat esetleges versenyproblémáinak minél alaposabb feltérképezése. Az utóbbi hónapokban erősödik az építkezésekhez szükséges alapanyagok iránti kereslet, és ezen termékek árának emelkedése is megfigyelhető - írta a GVH a közleményében.

A GVH emlékeztetett közleményében, hogy a versenyhatóság tavaly ősszel indított átfogó jellegű versenyfelügyeleti eljárást a hazai cementpiac három legjelentősebb szereplőjével szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt. A hatóság emellett az elmúlt egy évben előzetes vizsgálatokat folytatott le számos más építőipari alapanyag (például tégla, tetőcserép, szigetelő- és burkolóanyagok, nyílászárók) forgalmazásának piacán annak érdekében, hogy feltárja ezen termékek értékesítési rendszerét.

A GVH közleményében kiemelte, hogy a nemzetgazdaság teljesítményét közvetlenül befolyásoló, a vállalkozások és a magyar emberek széles körét érintő építőipari alapanyag piacokra is kiemelten figyel, az indokolatlan, inflációt gerjesztő áremelésekkel szemben pedig a rendelkezésre álló eszközeikkel fel fognak lépni - mondta Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke, aki azt is hozzátette, hogy az egyedi jellegű jogsérelmek mellett az ágazati szereplők átfogó jelzéseit is alaposan megvizsgálják.