Novák Katalin: konyhabútorra is használható a támogatás

Videóban válaszolt az otthonfelújítási támogatás kapcsán felmerülő kérdésekre.

Novák Katalin a családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalán megosztott videóban elmondta: ha a szülőknek egyáltalán nincs bejegyzett tulajdona, azonban a gyermekeknek van százszázalékos tulajdonjoga a felújítandó ingatlanban, akkor is igénybe vehető a támogatás, feltéve, ha kiskorú gyermekekről van szó - idézi a videot az Infostart.

Az előírás az, hogy a kiskorú gyermekeknek és a szülőknek legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük.

A miniszter ismertetése szerint, ha például új kémény vagy kerítés épül, akkor a bontás és a szállítás költségeire is elszámolható a támogatás.

Beszámolt arról is, hogy konyhabútor részének cseréjére is igényelhető a támogatás. A konyhabútorcsere anyagköltsége és vállalkozói díja is szerepelhet a számlán. A főszabály szerint a beépített konyhagépekre igényelhető a felújítási támogatás, a nem beépített, különálló eszközökre nem - hívta fel a figyelmet a miniszter.