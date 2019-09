Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Padlóféket fogott a lakásépítés

Az elmúlt negyedévek folyamatosan csökkenése után 2019 második negyedévében újra nőni kezdett az újonnan elinduló építőipari kivitelezési munkák értéke, azonban a jelenleginél kisebb értéket még így is csak 2016-ban mértek - derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből. Az elindított lakásépítések értéke 40 százalékkal esett vissza.

A jelentés szerint a második negyedév hajszálnyi magasépítésbeli növekedése alig észrevehető javulást jelentett; a szektor továbbra is jelentősen a korábbi évek szintje alatt teljesített az elindított új kivitelezési munkák értékét nézve. A féléves szám nagyon elmaradt a korábbi években jellemzőtől, összességében a ibuild.info projektinformációs adatbázis alapján kevesebb mint 600 milliárd forint értékben kezdődtek meg építések január és június között, amely alacsony összegre 2016 óta nem volt példa.

A magasépítések visszaesése egyaránt érinti a társasházi lakásépítéseket és a nem-lakáscélú magasépítéseket is, utóbbiak esetében ugyanakkor mérsékeltebb a lendületvesztés. Pozitív fejlemény, hogy a második negyedévben magasabb volt az Aktivitás-Kezdés, mint az első 3 hónapban.

2019 áprilisa és júniusa között 231 milliárd forint értékben kezdődtek meg nem lakáscélú magasépítési kivitelezési munkák. Elindult például az SK Innovation akkumulátorgyár építése Komáromban, illetve a Doosan rézfólia gyár kivitelezése Környén, a Tatabánya Ipari Parkban. De ezek mellett kezdetét vette a fővárosban a Pillar irodaház és a BudaPart City irodaház építése is, illetve több sporthoz kapcsolódó beruházás is elindult, mint az új soproni uszoda építése, a Nyugat-Magyarországi Utánpótlás-nevelés Centrum II. üteme Szombathelyen, illetve a Bozsik Stadion beruházás Budapesten.

A mélyépítés jobban nőt

Erősebben javult a mélyépítési Aktivitás-Kezdés rátája, az első félévben 46 százalékkal magasabb értékben indultak meg kivitelezési munkák, mint a tavalyi második 6 hónap során. Összesen 420 milliárd forint értékű kivitelézés kezdődött, melyből a második negyedév közel 290 milliárd forintot tett ki. A javulás az út- és vasútépítésekhez volt köthető; összességében az első félévben 174 milliárd forint értéken kezdtek építeni.

A legnagyobb mélyépítési projektek között elsősorban út- és vasútberuházások vannak, mint az M30-as gyorsforgalmi út Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakasza, vagy a 48. számú főút Debrecen és Nyírábrány közötti szakaszának beruházása, de a nem út- és vasútépítések között elkezdődött a Tisza-Túr szükségtározó kiépítése is 2019. második negyedévében.



A második negyedévben indult kivitelezések közel fele koncentrálódott az ország keleti felén, szemben a korábbi évek 33 százalékos részesedésével.

Befékezett a lakáspiac

Már az első negyedévi jelentés is lendületvesztésről írt, s noha a második három hónap ugyan némileg magasabb összeget hozott, összességében azonban ez is messze elmaradt az előző évek negyedéveit jellemző számoktól, utoljára 2016 egyes negyedéveiben indultak ennél kisebb értékben új építkezések - olvasható a friss elemzésben.

Az Aktivitás-Kezdés összesen az első félévben, az előző évhez mért 40 százalékos csökkenés eredményeként 127 milliárd forintot tett ki.

Az eredmény magyarázat, hogy egy 2019-ben elindított beruházás befejezésére az idei évben már nincs lehetőség, és sok projekt nem is rendelkezett még 2018. november 1-e előtt végleges építési engedéllyel, vagyis már csak 27 százalékos áfakulcs mellett lehet majd értékesíteni az ezekben található lakásokat. A jóval magasabb árszint mellett pedig kérdéses, hogy lehet-e elég vevőt találni.

Ugyanakkor a beruházók egy része a 27 százalékos áfakulcs ellenére is elindította egy-egy projektjét, és megpróbálnak az építkezéssel minél magasabb készültségi állapotba eljutni, a vásárlókat pedig az idei évben minél magasabb előleg összegek befizetésére ösztönözni. Mivel erre az idő előrehaladtával egyre csökken a lehetőség, az év második felében tovább csökken a frissen elindított építkezések értéke.

Továbbra is a Közép-Magyarország régióban indult a legnagyobb értékben lakásprojekt, azonban e térség részesedése is elmarad a korábbi éveket jellemző szinttől. A második helyen a nyugati régiók álltak, ahol a korábbiakhoz képest relatíve több társasházi építkezés indult.

A lakásszektor Aktivitás-Befejezés mutatójának emelkedését már régóta várják az elemzést készítők, ez azonban az első félévben is elmaradt. A befejezett beruházások összértéke 2019 első felében ráadásul némileg alacsonyabb is volt, mint 2018 július és december között. A jelenség hátterében több tényező húzódhat meg, egyrészt a sokat emlegetett munkaerőhiány miatt csúsznak az építkezések, másrészt ezeket a projekteket 2023-ig 5 százalékos áfakulcs mellett lehet értékesíteni, így nem is kell annyira sietni a befejezésükkel. Az idei év első 6 hónapjában 124 milliárd forint értékben készültek el társasházi lakásépítési munkák.

Útépítésdömping

A második negyedévben élénkült az út- vasútépítés szektor, több mint 200 milliárd forint értékben kezdődtek meg építési munkák. A trend azonban még így sem nem tudta ellensúlyozni az első negyedév gyengébb számait.

Az út- és vasútépítések esetében a kivitelezések jelentős része a keleti régiókban indult, a terület részesedése az Aktivitás-Kezdésből 86 százalékot tett ki.