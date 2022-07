Bezuhant az ingatlanpiac nyár elején – derül ki a GDN Ingatlan legfrissebb elemzéséből. Májusban és júniusban az év eleji szint 60-70 százalékára csökkent az ingatlan-adásvételi tranzakciók száma. Hasonlóra utoljára a koronavírus-járvány kitörése utáni hónapokban volt példa, akkor nyáron gyorsan következett a felpattanás. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlan alapító-tulajdonosa szerint ez most valószínűtlen, mert akkor a vásárlók csak halasztották az adásvételt, most pedig más okok állnak a visszaesés mögött.

A bankok április elején azonnal felfüggesztették a zöldhitelek befogadását, ezért a vásárlók inkább kivárnak. Emellett az is közrejátszik, hogy az emberek a jövő évi családtámogatási programok bejelentésére várnak. A kereslet azonban ezektől függetlenül is tartósan beeshet, még úgy is, hogy a jövő évi költségvetési tervezetekből az következtethető ki, hogy megmarad a családtámogatási rendszer: továbbra is elérhető lesz a babaváró hitel, és újabb támogatási formákra is lehet számítani.

„Jelenleg 6-7 százalékos kamat alatt már nem nagyon lehet hitelt felvenni, ami az eddigi 2-3 százalékos ráta után magasnak tűnhet, de ha jobban belegondolunk, mégsem az. 2005-ben a devizahiteleknek volt ekkora kamatlába, a forint alapú hitelekhez akkoriban 10-12 százalékért lehetett hozzájutni” – emlékeztetett Gadanecz.

Az ingatlanpiac visszaesésére az is hatással van, hogy a forint gyengülése miatt sokan inkább dollárban, vagy euróban tartják a vagyonukat, hogy megőrizzék az értékét. Gadanecz úgy látja, Romániához hasonlóan Magyarországon is előfordulhat, hogy a többség átváltja a fizetését euróra, ezért az autók és az ingatlanok árát is euróban fogják megadni.