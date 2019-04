Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Panziót vagy szállodát nyitna a Dunakanyarban? - Most ingyenpénzt kaphat

A balatoni és a tokaji térség után a Dunakanyar régiójában is kinőhetnek új panziók és szállodák a földből. A Magyar Turisztikai Ügynökség az év eleji, akár 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást is nyújtó pályázati kör után, most legfeljebb 300 milliós támogatásokat oszthat a szerencsés nyerteseknek.

A balatoni és tokaji szállodákat követően ezúttal új panziók építésére lehet pályázni a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben - ez összesen 47 települést jelent Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyében, ide tartozik például Vác, Visegrád, Esztergom, Szentendre, Zebegény, Pomáz és Komárom is.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által közzétett pályázati felhívás szerint az összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program keretében május 9-től június 6-ig lehet pályázni, a vissza nem térítendő állami támogatás értéke minimum 55 millió, maximum 300 millió forint lehet, és akár 50 százalékos támogatási intenzitás is elérhető. A keretösszeg 750 millió forint.

Ez már a második ütemet jelenti a Dunakanyarban, hiszen január közepétől február végéig új szállodák építésére lehetett pályázni. A nyertes pályázókat még nem hozta nyilvánosságra az MTÜ, így egyelőre nem tudni, hogy ki építhet 1-3 milliárd forint közötti, vissza nem térítendő állami támogatásból új luxus hotelt a Dunakanyarban. "A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található új kereskedelmi szálláshelyek kialakítása, az újonnan létrejött szálláshelyek működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése a térségben" - közölte a turisztikai ágazat kormányzati szervezete.

A térségben már nagyon várták az MTÜ pályázatát. A Napi.hu korábban úgy értesült, hogy ugyanaz a kormányközeli tulajdonosi kör nyithatja újra a páratlan panorámájáról ismert, de 2007-ben bezárt visegrádi Lepence strandfürdőt és építhet mellé luxusszállodát, mint amelyik a MTÜ által indított, összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési programból is közel 6 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott balatoni és tokaji szállodák építésére. Forrásunk megerősítette, hogy a visegrádi gigaprojektet a szántódi, ötcsillagos Balaland hotelt és a szintén ötcsillagos Grand Hotel Tokaj szállodát vissza nem térítendő állami milliárdokból építő Szepesi Richárd üzletember álmodta meg.