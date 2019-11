Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Prága elesett

Az Airbnb meghódította Prága belvárosát és elkezdte felzabálni az azt körülvevő területeket is. Sokan nem is egy, hanem több lakást dobnak be a szállásmegosztó rendszerbe.

Az Airbnb és más szállásmegosztó szolgáltatások meghódították Prága belvárosát is: az ottani lakások ötödét úgy adják ki, hogy van állandó lakója is, a maradék 80 százalék viszont teljes egészében a szállásszolgáltatás eszközévé vált - vette át a Deloitte tanácsadó cég tanulmányának adatait a Radio Praha.

Ami még inkább az közösségi rendszerek sikerét bizonyítja az az, hogy a bérbe adók kétharmada több mint egy lakást tol be a szállásmegosztásba és a lakások nagyjából fele évi több mint 180 napon áll a turisták rendelkezésére.

Az üzletet a cseh főváros idegenforgalmának gyors bővülése élteti: 2016 és 2018 között több száz ezerrel, egymillió fölé nőtt az évente Prágába látogató külföldiek száma.

Eközben a nagyváros hoteleinek és hosteleinek kapacitása csak 1,4 százalékkal nőtt, míg az Airbnb és társainak fogadóképessége 34 százalékkal ugrott meg. Míg 2016-ban 10,3 ezer apartmanbérlés volt az Airbnb keretében, addig 2018-ban már 13,8 ezer és a szállásmegosztó cég szerint 2025-re további 4500-as emelkedés várható. Prága történelmi belvárosában ma már minden negyedik lakás valójában szálláshely, így a központtól kifelé terjeszkednek az Airbnb-be és más szállásmegosztó rendszerekbe bevont lakások.