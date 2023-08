Újabb gyanús részlet látott napvilágot a repülőgép-szerencsétlenségről, amely során a további kilenc utas mellett a Wagner-csoport alapítója és vezetője, Jevgenyij Prigozsin is életét vesztette. Az utasok között csak egy nő volt, Kristina Raszpopova légiutas-kísérő, aki nem sokkal a felszállás előtt rejtelmes SMS-t küldött szeretteinek a járatuk késéséről.

A források szerint Krisztyina Raszpopova a repülés előtt közölte a családjával, hogy a gépet „rövid és érthetetlen javításra vitték”.

Raszpopova a gép indulása előtt két nappal érkezett Moszkvába, és egy Szentpétervárra tartó járatra várt, amikor egy "fontos" repülésre hívták, és azt mondták neki, hogy szerdán vagy csütörtökön indul a gép. Végül úgy döntött, hogy felszáll az Embraer Legacy 600 Business Jet repülőgéppel, amelynek fedélzetén Prigozsin, és a Wagner-csoport számos más tagja tartózkodott.

Közben az Osnit csatorna közzétett egy fotót a stewardessről, amely állítólag pont azon a repülőgépen készült, amely később lezuhant.

The Flight Attendant aboard the Embraer Legacy 600 Business Jet which Crashed in the Tver Region, Kristina Raspopova was only on the Flight today so that she could fly back to St. Petersburg for Work and was given a choice to either fly out of Moscow “Today or Tomorrow” she chose… pic.twitter.com/VmYDl0TE4O