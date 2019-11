Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rég nem látott drágulás jön az ingatlanpiacon az adók miatt

December 31. után megszűnik az áfakedvezmény az új építésű lakások értékesítésére, ami biztosan felhajtja az árakat szakértők szerint.

Még csak ketyeg az áfabomba, az árrobbanás időpontja nem titok: 2019. december 31-ig lehet 5 százalékos áfával értékesíteni minden új építésű lakást, 2020. január 1-jétől viszont már csak azokat, amelyek 2018. november 1-jéig érvényes építési engedélyt szereztek - írja a Világgazdaság.

A lap szerint már sorra jelennek meg a last minute akciókat hirdető ingatlanhirdetések, amire Homolya Gergely, az OTP Ingatlanpont új építésű projektekért felelős menedzsere szerint az áfaváltozás által érintett fejlesztések beruházóinak akcióira, árcsökkentéseire érdemes ráharapni. Szerinte buktatók is vannak: mivel az eladók gyorsan akarnak eladni, amíg tart a kedvezmény, a vevők pedig minél olcsóbban szeretnének vásárolni, ezért a spórolási/nyereségbeli vágy minőségbeli problémák miatti fejtörést hozhat. Akár a kivitelezés is elhúzódhat, mert mindenki kapkodni akar.

A lakásvásárlásra buzdító akciók egy része nem tekinthető igazi akciós ajánlatnak - közölte az Otthon Centrum elemzési vezetője, Soóki-Tóth Gábor a lappal.