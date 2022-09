A múlt héten jelentette be az Orbán Viktor vezette kabinet, hogy a rezsicsökkentés korlátozása után a többlakásos, de egy mérőórás ingatlanokra kedvezményes árú többszörös gázmennyiséget ad. Az új rendelet bevezeti a családi fogyasztói közösség fogalmát, amely a többgenerációs ingatlanoknál vehető igénybe, ha azok nem társasházban, vagy lakásszövetkezetekben vannak.

A rezsikedvezmény szabályozása azonban közel sem egyértelmű, pedig hatalmas érdeklődés mutatkozik iránta. Az új támogatást akkor lehet igénybe venni, ha több, de legföljebb négy „lakás rendeltetési egység” van az épületben. Erről a település jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítvány köteles kiállítani.

Az Index úgy értesült, hogy már hétfőn megrohanták az igazolásért a települési jegyzőket, de előreláthatólag aligha lesz zökkenőmentes az ügyintézés. Tóth János, a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke, és egyúttal Göd város jegyzője azt közölte a lappal, hogy nincs esély gyors ügyintézésre, mivel egyrészt maga a jogszabály is nyolcnapos határidőt ad az igazolások kiadására, másrészt mivel minimális felkészülési időt sem kaptak a települési jegyzők, az ügymenet sem alakult még ki.

Mivel a jogszabály kevés kapaszkodót nyújtott az igazolás tartalmával kapcsolatban, ezért egyelőre országosan egységes ügymenetre sem lehet számítani – jegyezte meg Tóth János.

Gödön összeállítottak egy kérelemmintát, illetve azon dokumentumok listáját, amelyek bemutatása szükséges a kérvényhez:

a tulajdoni lapot, vagy a

a használatbavételi engedélyt,

a nem lakás célú ingatlanok esetében az átminősítési határozatot,

továbbá kell az ingatlanba bejelentett lakcímmel rendelkezők listája az azonosítószámokkal.

A jegyző szerint az alapelv az igazolások kiadásakor az, hogy azon családi házaknál, ahol használati megosztás van a tulajdonostársak között, vagy pedig igazolható, hogy mindkét lakrésznél van kialakított konyha, és fürdőszoba is – például ha emeletráépítéskor eleve így tervezték –, akkor gond nélkül kiállítják majd.

Sok a tisztázatlan kérdés a családi rezsivédelemnél

Alapvető problémának tartja Tóth János, hogy a megállapított szűk nyolcnapos határidőbe nem fér bele a jegyzőknek a helyszíni ellenőrzés, ezért kérnek sok dokumentumot a lakóktól. Viszont ezeket szigorúan megvizsgálják, senki várja, hogy bemondásra megkapja az igazolást.

Nem is éri meg trükközni: a jogszabály szerint ugyanis, ha ezt a szolgáltató kérésére hatósági vizsgálat igazolja, akkor a jogosulatlanul igénybe vett mennyiséget a versenypiaci ár másfélszeresével számítva kell kifizetni.

Szerencsésebb lett volna, ha a jogalkotó a kormányrendelet szövegében egyértelművé teszi, hogy szociális juttatást, támogatást kíván-e az intézkedéssel adni, és például beleírja a szövegbe a lakcímkártyás igazolás és a hozzátartozói fokok megjelölését feltételként, mert most a jegyzőknek kell vélelmezni a jogalkotói szándékot – mondta az Indexnek Tóth János.

A Jegyzők Országos Szövetségének elnöke szerint az is problémás, hogy az sincs tisztázva, ha egyébként albérletként, lakásonként átlag havi 150 ezer forintért adták ki a lakást, akkor jár-e a kedvezmény. A terheltség miatt így figyelmen kívül kellene hagyniuk az esetleges jogszabálysértést, vagy épp azt a vélelmezhető jogalkotói szándékot, hogy a nehezebb sorsú családokon segítsen az állam.

Szerinte az is kérdéses, hogy tényleg a nagyüzemi albérletkiadással foglalkozókon akar-e ily módon segíteni az állam. Ahogyan az is a való életből vett példa, hogy a többgenerációs házban csak ketten élnek, viszont ők igénylik, és jogosultak is a többletkedvezményre. A hatályos jogszabály szövegéből mindenesetre az következik, hogy a fenti esetekben is ki kell állítani az igazolásokat.

Szintén aggályosnak tartja, hogy bár lesznek, akik számára jogosan és tényleges segítséget nyújt majd az igazolással kérhető kedvezmény, de nem kaphatják azt meg. Sokszor például tényleg egy lakásba zsúfolódik a család, de a mérők megosztása miatt nehezebben érvényesíthető a kedvezmény, ha például csak egy fürdőszoba van.

