Sáfrány Tamás Magyarország új szervezetfejlesztő zsenije, vagy valami más feladata van?

A fenti címmel nyújtott be képviselői kérdést Vadai Ágnes Gulyás Gergely kancelláriaminiszterhez. Ebben azt tudakolta, hogy Sáfrány Tamás újonnan alapított cége, amely három hotel fejlesztésére 8 milliárd forint állami támogatást nyert el, rendelkezett-e a pályázati feltételként szereplő, a beruházásokhoz szükséges önrésszel, figyelembe véve azt, hogy maga az ügyvezető-résztulajdonos nyilatkozata a sajtónak, hogy "még további 12 milliárd forintnyi forrást kell megszereznie".

A kormány Kisfaludy programja keretében a nagy kapacitású szállodák fejlesztésére és új szállodák létesítésére kiírt pályázaton a 31 éves Sáfrány Tamás tavaly év végén alapított cége, a hotelüzemeltető Adventor Hotel Kft. összesen 8 milliárd forint támogatást nyert el három hotel fejlesztésére, köztük egy ötcsillagos balatoni szálloda megépítésére - írta a G7 május végi cikkében.

A vállalkozásról az interneten nem tudható meg sok információ. A pályázat eredményének kihirdetése előtt pár nappal, 2020. május 15-én beszállt a cégbe a Themis Magántőkealap, amelyet Szíjj László Minerva Befektetési Alapkezelő Zrt.-je kezel. A tiszakécskei Szíjj László az elmúlt tíz évben lett az ország egyik leggazdagabb embere a Duna Aszfalt cégcsoport közpénzes munkáinak köszönhetően.

20 milliárdos fejlesztést terveznek

Sáfrány Tamás a G7 cikkének megjelenése után interjút adott a bacsmegye.hu-nak, ebből kiderül, hogy fiatalabb korában Tiszakécskén megyei osztályban focizott, majd pénzügy-számvitel diplomát szerzett, és 2015-ben kezdett el dolgozni a Duna Aszfalt Kft.-nél, számviteli ügyintézőként. Később a cégcsoport induló szállodai üzletága élére nevezték ki vezetőnek, a bükfürdői Greenfield Hotel Golf & Spa szállodát üzemeltető Hotel Golf Kft. ügyvezetője lett. A lap azon kérdésére, hogy hogyan váltott pénzügyről turizmusra és egyből magasabb pozícióba, a cégvezető azt mondta, hogy a munkája során rájött, "a pénzügy mellett - talán még jobban is - tudok azonosulni a szervezetfejlesztéssel. Szervezetfejlesztőként is tudok működni. Amikor megérkezett a megkeresés, akkor ez volt a fő oka. A szervezetfejlesztéshez van érzékem és erre volt szükség az új státuszomban is. A szállodák tulajdonosától a Minerva Befektetési Alapkezelőtől pedig minden támogatást megkaptam. Mivel a bükfürdői, keszthelyi és soproni szállodák számára készített átfogó fejlesztési terveimet a tulajdonos elfogadta, ezért kaptam egy lehetőséget, hogy a 20 milliárd forintot meghaladó beruházás lebonyolításához alapítsak egy vállalkozást és abban megvalósíthatom a szervezetfejlesztési terveimet" - nyilatkozta Sáfrány. (A keszthelyi és a soproni szállodák új fejlesztések lesznek - a szerk.)

A megjelent cikkek persze azzal nem foglalkoznak, hogy most még további 12 milliárd forintnyi forrást kell megszereznem, hogy a fejlesztést meg tudjuk valósítani. Ehhez banki kölcsönt és további finanszírozókat kell még bevonnom

- mondta Sáfrány a bacsmegye.hu-nak.

E nyilatkozatra hivatkozva nyújtott be Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció (DK) parlamenti képviselője írásbeli kérdést Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek, hogy megtudja, az Adventor Hotel Kft. igazoltan rendelkezik-e a pályázat megvalósításához szükséges önerővel? A Kisfaludy szállodafejlesztési kiírás szerint ugyanis a pályázónak önerővel kell rendelkeznie.

A pályázat szerint "a támogatást igénylőnek legalább a beruházás összes elszámolható költségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.

Regionális beruházási támogatási jogcím igénybevétele esetében 25 százalék saját forrást minden állami támogatástól mentes formában szükséges biztosítani. Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal - helyi önkormányzatok esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül képviselő-testületi határozattal, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával, költségvetési szervek esetén pedig a támogatást igénylői nyilatkozaton felül az irányító szerv vezetőjének nyilatkozatával - kell igazolnia. A támogató az önerő rendelkezésre állását a megítélt előleg kiutalása előtt banki igazolás bekérésével ellenőrizheti."

Gulyás Gergely helyett a turizmust felügyelő Rogan Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által kijelölt Dömötör Csaba parlamenti államtitkár válaszolt a DK-s képviselőnek.

Tájékoztatom, hogy az Adventor Hotel Üzemeltető Kft. a benyújtott nyilatkozata alapján a pályázati felhívás előírásainak megfelelően rendelkezik a pályázat megvalósításához szükséges önerővel

- írta az egyéb magyarázattal nem szolgáló válaszában Dömötör Csaba államtitkár.

Az államtitkár még azt közölte, hogy "a nagy kapacitású szálláshelyek fejlesztése a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése, illetve a versenyképességük növelése szempontjából is kiemelten fontos. A program keretében megvalósuló fejlesztések - beleértve a panziók, a magán szálláshelyek, a kempingek és az üdülő-telepek megújítását is - hozzájárulnak ahhoz, hogy a turisztikai ágazat a lehető leghamarabb talpra álljon, és utolérje, majd túl is szárnyalja a járvány előtti teljesítményét."