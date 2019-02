Skyline Residence - a valóban luxus lakópark

A budai hegyvidék zöld övezeteiben minden új ingatlanberuházás magában hordja a kockázatot, hogy egy tájseb kerül a környezetbe. Izgalmas kivétel lesz viszont a Skyline Residence lakópark, amely amellett, hogy valódi luxus otthonokat kínál a vásárlóknak organikusan illeszkedik majd a tájba. A XII. kerületi ingatlanfejlesztés kompromisszummentesen kínálja Budapest legszebb kilátását és a város közelségét.

A Thomán István utca végi buszforduló kilátása nemcsak azt nyűgözi le, aki először jár a környéken, hanem megunhatatlan még az ott lakóknak is. A Kis-svábhegy Buda egyik legelőkelőbb, legcsendesebb környéke, itt élni pedig már a XIX. század közepe óta presztízst jelent. Az első villákat neves ügyvédek, köztisztviselők építették a környéken, a híres Jókai Mór is itt vásárolt magának házat, ahol ősparkot és szőlőültetvényt létesített. Szüreti mulatságai a kor legelekőlebb személyeit vonzotta a hegyre, ahonnan Budapesten talán egyedüli módon az egész város belátható a pesti Duna-parttól egészen a Várnegyedig, hovatovább tiszta időben még a Vác környéki hegyek csúcsai is megcsodálhatók.

A környéket korábban épp kieső, vidékies és hegyvidéki környezete tette vonzóvá, míg mostanra úgy őrizte meg csendes, természetközeli, előkelő hangulatát, hogy megközelíthetősége csak tovább javult. Mára negyedórán belül elérhetők innen Buda legjobb bevásárlóközpontjai, további tíz percet rászánva pedig az itt lakók is gyorsan eljuthatnak a pesti Belváros nyüzsgő szórakozóhelyeihez, éttermeihez.

Viszont az egykori Martinovics-hegy lokációját eddig egyetlen ingatlanfejlesztési projekt sem használta ki. De idén év végére készül el az első modern, az elhelyezkedést maximálisan kihasználó luxus lakásokat ígérő projektje, a Skyline Residence a Mártonhegyen, a Költő utca és a Hangya utca találkozásánál. A projekt épp az előkelőséget hozza el a csendes, nyugalmat sugárzó közegbe. A fejlesztés a már említett Jókai-kert szinte érintetlen erdőségében valósul meg a Költő utca és a Hangya utca találkozásánál.

Az érzékeny, zöld helyszín miatt minden luxus lakóparkfejlesztés könnyen átcsúszhatna természetrombolásba, akár tájsebet is okozhatna a környezetben. Viszont a Skyline Residence terveit létrehozó többszörös díjnyertes Nagy-Miticzky Szabolcs vezető építész és irodája, a TÉR Alkotó Tervező Stúdió Kft. olyan innovatív formavilágot álmodott meg, amely úgy aknázza ki a kivételes panoráma nyújtotta lehetőségeket, hogy közben modernségével harmonikusan illeszkedik az erdős, érintetlen tájba. A Frank Lloyd Wright által megteremtett szerves építészet stílusjegyeit idéző homlokzat, valamint az igényes, prémium minőségű anyagválasztás komprommisszummentes luxus élményt sugároz.

Az Oberbank hiteléből megvalósuló Skyline Residence egy négy épületből, összesen 12 lakásból álló társasház lesz, amelybe a tervek szerint már 2019 decemberében beköltözhetnek a jövendőbeli lakók, akik a háromszintes házakban tulajdonképpen egy-egy szintet vásárolnak meg lakásonként. Ezek mindegyikéhez óriási teraszok, különleges üveghomlokzatok, nagyméretű panoráma-tolóajtók tartoznak és a fák felé kinyúló szerkezet szinte épületen belülre hozzák a természetet. Más, a XII. kerületben épülő luxus minőségű 3-5 lakásos társasházak és lakóparkok jóval kisebb területen és sokkal kisebb zöldterület meghagyásával valósulnak meg, ami csak növeli az ingatlan exkluzivitását.

A modernség viszont nemcsak a kinézetet jellemzi majd a tervezők ígérete szerint: a lakások mind okosotthonok lesznek. Úgy alakítják ki a fűtési illetve a hűtési rendszereket, az ablakok lamelláit, a világítást és a biztonsági rendszereket, hogy azokat távolról is kezelni lehessen. A Skyline villapark 24 órás őrszolgálatot is biztosítani fog a lakói részére. A jövő ingatlanát az At-Home Budapest Network Kft már akár virtuális túra keretein belül, 3d-s szemüvegen keresztül is be tudja mutatni az érdeklődőknek.

