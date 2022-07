Miután az Alkotmánybíróság (Ab) alaptörvény-ellenesnek minősítette a Balaton-törvény egyes passzusait, visszaeshetnek a parti beépítéseket, de a már elkezdett óriásprojektek ettől nem állnak le, és továbbra is kikerülhetnek minden tiltást, ha nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánítanak egy-egy beruházást – írta szakértők álláspontjára hivatkozva a Népszava. A döntés ugyanis jövőbeni érvényességű, azaz a már engedélyezett projekteket nem befolyásolja, így például megvalósulhat a Club Aliga totális beépítése és az egykori keszthelyi kemping lakóparkká átépítése.

A Párbeszéd párt képviselői csütörtökön az egykori keszthelyi Zala kemping területén tiltakoztak a tervezett lakópark ellen. Jakál Adrienn, a párt elnökségi tagja az Ab döntésére hivatkozva azt mondta, hogy a Balaton partjának 30 méteres sávjában nem lehetne ilyen építményeket felhúzni.

Az Ab döntése arra jó, hogy lelassítsa ezeket a természetpusztító fejlesztéseket, de arra nem, hogy megállítsa őket. Nem lehet kizsákmányolni a természeti területeket, a NER-elit nem sajátíthatja ki magának a partmenti részeket - fogalmazott az MTI szerint Jakál Adrienn, aki azt is közölte, hogy a keszthelyi beruházók, "Tiborcz István és baráti köre" három nappal az Ab döntése előtt adta be az engedélyezési kérelmet. (A cégadatok szerint a Standful Property Kft. tulajdonosa a közpénzes megrendelésekkel bőven ellátott West Hungária Bau Kft. és az Épkar Zrt. részvényeseinek cége.)

Kiskeresetűek kempingezhettek itt egykor, most luxuslakóparkot építenek



Szabó Rebeka, a Párbeszéd országgyűlési képviselője fontosnak nevezte, hogy meg tudják őrizni a magyarországi nagy tavak természetes állapotát, a víz minőségét. Ugyanilyen fontos lenne, hogy akár a kisebb keresetű családok is el tudjanak tölteni egy-két hetet a vízparton. Erre voltak alkalmasak a Balaton-parti kempingek, amelyek most egyre-másra épülnek be.

A keszthelyi beruházás ellen korábban helyi civil szervezetek is tiltakoztak - emelte ki képviselő. Megjegyezte, nem tudja, hogy az épületek pontosan milyen messze lesznek a tóparttól, de abban biztos, hogy a parti sávban vannak, el fogják zárni az emberektől a parti sávot és veszélyeztetik a természetet.

Hozzon törvényt a Fidesz, hogy ne lehessen beépíteni a vízpartot!



Az ellenzéki politikusok kérik a Fidesz-kormányt, hogy hozzon olyan szabályokat, amelyek megtiltják a Balaton-part beépítését, és fordítsanak arra gondot, hogy megmaradjanak a kempingek, és ne tarolják le a fákat luxuslakóparkok miatt. A Párbeszéd ezért indította el a Nagy tavak kampányát és petícióját.