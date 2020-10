Szerdán 60 milliárdos ajánlatot tett a kormány a fővárosnak

Karácsony Gergely főpolgármesterrel közölt ma interjút a Népszava, amelyben a budapesti - uniós forrásból is finanszírozható - fejlesztésekről is beszélt. Majd Fürjes Balázs fővárosi fejlesztésekért felelős államtitkár adott ki közleményt arról, hogy a kormány 60 milliárd forintot költene budapesti beruházásokra, amit ő tehermentesítésnek nevez, de arra nem tért ki, hogy ehhez milyen feltételeket kellene a főváros vezetésének teljesítenie.

Minden eszközt be fogunk vetni annak érdekében, hogy Budapest működőképességét megőrizzük. A járvány következtében az állami költségvetési bevételek 7 százalékkal estek vissza, a fővárosi önkormányzaté 25 százalékkal. Könnyen belátható, hogy ebben a helyzetben Budapesttel kellene szolidárisnak lenni. Ehhez képest éppen fordítva van, a kormány újabb és újabb terheket rak a fővárosi önkormányzatra - nyilatkozta Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának.

A kormány a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) október 15-i ülésén állt elő azzal a javaslattal, hogy átvenne több fővárosi beruházást. A lap azon kérdésére, hogy erről egyeztettek-e már, Karácsony azt felelte, hogy még a kormánypárti delegáció egy része is az ülésen szembesült az ajánlattal. "Az, hogy ez mennyire átgondolt szakmai javaslat, vagy inkább random politikai ötlet, jól mutatja, hogy a kormány eddig azzal revolverezte a fővárost, hogy miért nem veszi ki a Városliget Építési Szabályzatából a Hermina garázst és költi azt a forrást a biodómra. Megtettük, erre hirtelen fontossá vált a megépítése. A szolidaritási hozzájárulás megemelése 100 milliárdos mínusz ebben a ciklusban, amihez képest most beígérnek 50 milliárdot olyan fejlesztésekre, amit elsősorban ők akarnak megvalósítani. Ráadásul ezek az ígéretek mind 2022 utánra vonatkoznak, a Lánchíd felújításának is csupán az utolsó részletét állja a kormány" - nyilatkozta Karácsony Gergely. (Fürjes Balázs és Gulyás Gergely is azt közölte, hogy akkor utalják a hatmilliárdot, ha az utolsó számlát kell kifizetni, és csak akkor, ha a főváros vállalja, hogy 18 hónapnál hosszabb ideig nem lesz lezárva a Lánchíd - a szerk.).

Fürjes: hatvanmilliárdos az ajánlat

A Karácsony-interjúra reagálva Fürjes Balázs reggel kiadott egy közleményt az MTI-nek a kormány ajánlatáról, amelyben azokat a beruházásokat sorolta fel, amelyektől az FKT október 15-i ülésén beszélt, de most 60 milliárd forintban számszerűsítette azok finanszíroznának értékét.

A kormány kedden hozott döntésével megerősítette: a jó együttműködés jegyében a kabinet segítő kezet nyújt a fővárosnak és kész átvállalni jelentős budapesti városfejlesztések megvalósítását, a költségek teljes fedezetét, és így tehermentesíteni a fővárosi költségvetést - közölte Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár az MTI-vel.

Az államtitkár a közleményben arra nem tér ki arra, hogy ehhez milyen feltételeket kellene a fővárosnak teljesítenie. (A Városliget további beépítésére a fővárosi vezetés nemet mondott az FKT ülésén is.)

Fürjes szerint a kormánydöntés fontos pontja, hogy a kormány garanciát ad Karácsony Gergelynek: az átvállalt városfejlesztések terveit a kormány a fővárossal közösen dolgozza ki és csak a városvezetés által jóváhagyott tervek alapján lehetne építkezni. Első körben 60 milliárd forintnyi tehermentesítésre tesznek javaslatot, ha a városvezetés elfogadja a kormányzati megoldást.

Fürjes Balázs felsorolta azokat a beruházások, amelyektől a FKT október 15-i ülése után beszélt: a pesti rakpartok kerékpáros- és gyalogosbarát, zöldfelületeket, utcabútorokat, pihenőpadokat is tartalmazó átalakítását, a kétszer egysávos autóközlekedést fenntartó megújítását, a Biodóm-beruházás befejezését, a budai sikló valósítását, a budai fonódó villamos meghosszabbítását, az Etele téri buszpályaudvar bővítését.

Megy a húzd meg - ereszd meg játék



Karácsony Gergely a Népszavának adott interjúban arról is beszélt, hogy a kormány nemet mondott a főváros tervére: a kieső bevételek egy részének pótlására átmenetileg megadóztatnák a fővárosi multicégeket. A kormány ahhoz sem járult hozzá, hogy a beruházásaikat az Európai Fejlesztési Bank támogatásával finanszírozzák, miközben az állam lehívja ugyanezen fejlesztési hiteleket.

"Ráadásul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa korábbi döntését sem hajtják végre, miszerint a kormány ígéretet tett arra, hogy támogatja a járműbeszerzést. Ennek révén Budapesten mindenhol korszerű, alacsony padlós trolik és villamosok közlekedhetnének. Novemberig hívhatjuk le ezt a pénzügyi szempontból rendkívül kedvező opciót. A főváros hajlandó lenne eltekinteni attól, hogy a kormány teljesítse a vállalását, de az tűrhetetlen, hogy még hitelből se vehetjük meg ezeket a járműveket a piaci árnál 40 százalékkal olcsóbban" - közölte budapesti városvezető.

A fővárosiaknak hasznos projekteket szeretnének

"Az már most is elvárás, hogy az uniós támogatások eléréséhez az önkormányzati támogatást is meg kell szerezniük a kormányoknak.

A főváros összeállított egy projektlistát, amelyben 72 oldalon, mintegy 1000 milliárd forint értékben sorolunk fel olyan beruházásokat, amiből egyre se lehet azt mondani, hogy ez nem érné meg az európai adófizetőknek, miközben a kormányzati fejlesztések megtérülése sokszor kétséges. Csupán példaként, az 50-es villamos pályájának és járműveinek megújítása sok tízezer ember életét könnyítené meg, miközben messze nem kerülne 500 milliárdba, mint a Budapest Fejlesztési Központ némely terve. De az is sokakat érintene, ha a fővárosi távfűtésbe be tudnánk vonni a geotermikus energiát és forrást keresünk a négyes metró meghosszabbításának tervezésére is" - sorolta az uniós forrásból is finanszírozható projekteket Karácsony.