Egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról címmel több jogszabályt módosító csomagot nyújtott be a parlamentnek Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Az egyik módosítás a Színház- és Filmművészetért Alapítványnak és a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek (SZFE) juttatott vagyonelemeket bővítené ki három budai ingatlannal - derül ki a parlament honlapjára kedden felkerült törvényjavaslatból.

Így az SZFE alapítványához kerül „közfeladatai ellátásának elősegítése céljából” az eddig a Petőfi Irodalmi Múzeum tagintézményeként működő Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) – az I. kerületi, Krisztina körút 57. szám alatti klasszicista jellegű épület a 19. század negyvenes éveiben épült –, az OSZMI kiállítóhelyeként működő Bajor Gizi Színészmúzeum (a XII. kerület, Stromfeld Aurél út 16. szám alatt) az ingóságokkal együtt, valamint a színészmúzeum mellett egy külön helyrajzi számon lévő, beépítetlen terület.

Az alapítvány az ingatlanok tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az is kiderül a törvénytervezetből, hogy az alapítvány a Bajor Gizi Színészmúzeum kivételével a másik két ingatlant - a színészmúzeum melletti beépítetlen területet és az az OSZMI épületét - el is adhatja, akkor a bevételt az „alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani", illetve azt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

Az SZFE korábban már megkapta az eddig is oktatásra használt állami tulajdonú ingatlanokat: a VIII. kerület, Szentkirályi utcai egyetemi épületet, a Vas utcai, egykori Ódry színpadnak is helyet adó ingatlant, egy VII. kerület, Akácfa utcai kollégiumi ingatlant, valamint a Rákóczi úti, Uránia Nemzeti Filmszínháznak is otthont adó ingatlant. Az alapítvány megkapta az Urániát működtető Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. üzletrészeit is.

A kormány az SZFE fenntartását az elsők között szervezte ki alapítványi fenntartásba; az egyetem átalakítása ellen tiltakozó diákok és tanárok elhagyták az intézményt és FreeSZFE Egyesület néven autonóm alkotóműhelyt hoztak létre.

Az SZFE új vezetése jelentős infrastruktúrafejlesztésre tett ígért.