Félmilliós támogatást adnak redőny felszerelésére Bécsben

Mivel egy lakást a megfelelő árnyékolással lehet a legkörnyezetbarátabb módon megvédeni attól, hogy a nyári kánikulában átforrósodjon, az osztrák főváros idén is 1500 eurós (mintegy 540 ezer forint) támogatást nyújt redőnyök, zsalugáterek és különböző árnyékolók utólagos felszerelésére - adta hírül Bécs Város Külképviseleti Irodája.

Bécs városa 2019 végén hirdette meg a "nagy árnyékolási hadjáratot", mivel a megfelelő árnyékolás a legkörnyezetbarátabb módja egy lakás klimatizálásának. A pályázat keretében a város a költségek felét átvállalja, ha a tulajdonosok utólag árnyékolástechnikai berendezésekkel szerelik fel lakóingatlanukat - írja közleményében Bécs Város Külképviseleti Irodája.

Tavaly összesen ötezren pályáztak redőnyök, zsalugáterek és más külső árnyékolók felszerelésére és átlagosan 1002 eurós hozzájárulást kaptak. A támogatás maximális összege lakásonként 1500 euró volt.

Mivel a pályázat nagyon népszerűnek bizonyult, a bécsi közgyűlés a napokban arról döntött, hogy hatmillió helyett tízmillió euróra bővíti a támogatási alapot. Ráadásul most már 20 helyett akár 10 éves lakások tulajdonosai is pályázhatnak. A pénzügyi segítséget utólag is igénybe lehet venni a számla kiállításának dátumát követő hat hónapban. A zöld kezdeményezés 2025-ig tart.