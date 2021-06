A hétfő este megjelent Magyar Közlönyben változtak a társasházakat érintő szabályok, így kedd óta újra újra lehetséges társasházi közgyűlést tartani.

Eszerint a társasházak újra közgyűlést tarthatnak. Ha pedig az éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntés vagy más kötelező döntés határideje a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. július 1. napján vagy azt megelőzően járt le, és ezekben az ügyekben a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született döntés, akkor e tárgykörökben 2021. október 15. napjáig kell a közgyűlésnek döntenie.

Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. július 1. napján vagy azt megelőzően járt le, a közös képviselő (intézőbizottság) az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig, de legkésőbb 2021. október 15. napjáig köteles a feladatait - változatlan díjazás mellett - ellátni.

Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt az más okból szűnt meg, vagy a közös képviselő (intézőbizottság) a veszélyhelyzet folytán nem volt képes ellátni a feladatait, az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig a feladatokat a számvizsgáló bizottság látja el. Számvizsgáló bizottság hiányában, vagy ha a veszélyhelyzet folytán a számvizsgáló bizottság sem volt képes eljárni, az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig a feladatokat bármely tulajdonostárs elláthatja.

A veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig irányadó szabályok szerint csökkent létszámmal eljáró intézőbizottság az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig látja el a feladatait.

Az új közös képviselőt (intézőbizottságot) 2021. október 15-ig kell megválasztani, feltéve, hogy erről a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született döntés.

A társasházi közgyűlések megtartását a tavaly novemberi 502/2020-as kormányrendelet tiltotta meg, amelyet egyes jogértelmezés szerint 2021. május 22-vel hatályon kívül helyeztek. Ennek alapján a közgyűléseket 2021. május 23-tól, vasárnaptól újra megtarthatják a lakóközösségek.Ne sokkal később azonban kiderült, hogy ez nem így van, így a hétfőn megjelent jogszabály különösen fontos.

A közgyűlési tilalom feloldása után várhatóan felpörögnek az események a társasházakban. Sok kényszerűen jegelt probléma vár megoldásra, ezért ahol valóban megvan a szándék az előrelépésre ott rövid időn belül megtartják a közgyűléseket és meghozzák a szükséges döntéseket. A feladat azonban nagyobb figyelmet igényel, mint a „békeidőben" megszokott ügymenet idején. Nemcsak azért, mert a lakóközösség arra hajlamos tagjaiban a bezártság idején emelkedhetett az adrenalin és még most sem értik, hogy sok feladat elvégzését a Covid miatt életbe lépett törvények, rendeletek akadályozták, hanem azért is, mert az elmúlt egy évben nemcsak ezek, hanem számos más rendelet is változott - hívta fel a figyelmet a tht.hu.