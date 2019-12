Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Társasházban lakik? Készüljön a két számjegyű drágulásra

Jelentősen emelkedhet jövőre a közös költség - idézi a 444 a Társasházkezelők Szakszövetségének elnökét, aki az RTL Híradónak nyilatkozott.

Számításaik szerint egyetlen év alatt több mint 30 százalékkal drágult a karbantartás, 15 százalékkal a takarítás, ráadásul megszűnt a lakástakarékok állami támogatása, ami az előtakarékoskodó lakóközösségeknek nagy segítséget jelentett - olvasható a portálon.

Varga Mihály korábban megígérte, hogy gondolkoznak a lakástakarékok miatt elvesztett felújítási lehetőségek pótlásán, de eddig nem jutottak eredményre. A kormány most azt válaszolta az RTL-nek, hogy most is adnak adókedvezményt például a műemlék épületek felújítására.