Eladta ugyan az osztrák síparadicsimban lévő szállodáit a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt. , de a vevő kiléte a jelek szerint csupán egyetlen napig volt titokban. Míg tegnap azt írtuk, hogy “a vevő nevét nem közölték, és az osztrák cégadatokban sem létszik még az új tulajdonos neve”, addig egy mai friss közlemény jóval több mint árulkodó.

A Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST Group közlése szerint a cég “tovább erősítette pozícióját a nemzetközi hotelpiacon”, mivel Ausztriában megvett két hotelt tulajdonló céget. A 43 és a 91 szobás hotel az Opus által tegnap eladott, muraui sírégióban található szállodákat jelenti, amit ezentúl a BDPST Hotel Management üzemeltet.

A BDPST sajtóközleménye visszaidézi, hogy a cég idén nyáron lépett ki a nemzetközi piacra, amikor a Los Alcazares településen működő 84 szobás Hotel Atrio del Mart üzemeltetését megkezdte. A spanyolországi piac után most Ausztria következett, a megvásárolt hotelek októbertől vannak a BDPST kezében - az újonnan megszerzett szállodák “a szükséges előkészületek után a tervek szerint decemberben nyitnak ki újra” - olvasható a közleményben.

A Relax és az Apenblick

A nagyobbik, a Relax Hotel 4 csillagos pályaszállás, amelynek a szolgáltatásai között étterem, bár, konferencia különterem, wellness, fitness, bowlingpálya, gyerekjátszó, fűtött sítároló, kerékpárkölcsönző és tároló, tágas parkoló, ajándékbolt és szabadtéri játszótér is található. A wellness részlege medencés, van két, a sípályára néző finn szaunája, gőzfürdője és masszázsszalonja is.

Hotel Relax Resort Kép: relaxmurau.at

A kisebbik hotel, az Alpenblick a település egyik első szállodájaként épült meg, és 2019-ben belülről teljesen felújították. Ez a hotel is 4 csillagos minőségű szolgáltatásokat nyújt, az étterem és bár mellett kinti és benti medencéje is van, de tágas zöld kertje és játszótere is.