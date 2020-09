Tíz nap múlva óriási bírságolásba kezdhet a NAV, letelik a határidő

A koronavírus-járvány miatt eddig eltekintettek attól, ha valaki a július 1-től kötelezővé tett számlaadat-szolgálatást elmulasztotta, vagy rosszul hajtotta végre. Most viszont szeptember 30-án jön a türelmiidő vége és vele együtt a bírságok is.

Július 1-jétől a számlaadat-szolgáltatás minden belföldi adóalany számára kötelező, aki másik belföldi adóalany részére, az áfatörvény szabályai szerint belföldön teljesített ügyletről állít ki számlát. Így például adatot kell szolgáltatni azokról a számlákról is, amelyek nem tartalmaznak áfát vagy az áfa összegének megállapításához szükséges százalékértéket. A rendszer már él, a papírtömbös számlákat is jelenteni kell a NAV-nak, amely saját online programot is biztosít ehhez, ami ingyenesen használható.

A NAV meghatározott feltételek fennállásakor nem szab ki mulasztási bírságot, ha az adóalany a július 1. és szeptember 30. közötti időszakban a számlaadat-szolgáltatási kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti - közölte most az adóhatóság, ami figyelmeztet. Tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idején elrendelt szigorú korlátozások jelentősen akadályozták az adózókat az új jogszabályi kötelezettségre történő felkészülésben, a NAV szankciómentességet biztosított, de ennek most vége.

Érdemes tudni, hogy minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni a NAV részére, amit egy adóalany egy másik belföldi adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről (kivéve a Közösségen belüli termékértékesítést) bocsát ki, a számla áthárított áfatartalmától függetlenül. A befogadott számlákat érintően az adatszolgáltatás abban az esetben, illetve akkor terheli az adóalanyt, ha és amikor az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásában az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol.

A NAV a fent meghatározott időszakban nem alkalmaz szankciót azokkal az adózókkal szemben, akik az alábbi kötelezettségeiket nem teljesítik maradéktalanul:

adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárított adót el nem érő bejövő számlákról,

adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárított adót el nem érő kimenő számlákról,

a kibocsátástól számított 4 napon belüli adatszolgáltatás a 100 ezer forintot elérő vagy meghaladó, de az 500 ezer forintot el nem érő áfatartalmú kézi számlákról, amennyiben az adatszolgáltatás a kibocsátást követő 5 napon belül megtörténik.

A felsoroltak szerint mentesül a szankció alól a 100 ezer forint áthárított áfatartalmat el nem érő számlákról teljesítendő adatszolgáltatás tekintetében az az adóalany is, akinek már július 1. előtt is keletkezett számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége.