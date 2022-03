Tömegesen lépnek le a képzett fiatalok Oroszországból

Komoly elvándorlási hullám indult be Oroszországból, több tízezren távoztak a háború kitörése óta, köztük sok olyan fiatal munkavállaló, akik eddig főleg az IT- és a kreatív szektorokban dolgoztak, és munkájukat tudják távolról, egy számítógép segítségével is végezni.